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現貨ETF能否過關未定 比特幣價格觸及4.5萬後急瀉9%

編譯陳苓／綜合外電
有分析師警告，美國證管會（SEC）或許不會放行比特幣現貨ETF，導致此種虛幣價格急殺，回吐今年來的所有漲幅。 路透
有分析師警告，美國證管會（SEC）或許不會放行比特幣現貨ETF，導致此種虛幣價格急殺，回吐今年來的所有漲幅。 路透

今年開年來股債表現欠佳，唯有比特幣一枝獨秀，但有分析師警告，美國證管會（SEC）或許不會放行比特幣現貨ETF，導致此種虛幣價格3日急殺，回吐今年來的所有漲幅。

Decrypt網站報導，據CoinGlass數據，逾5.5億美元的加密貨幣多頭倉位在過去24小時出場。其中比特幣的多頭部位更在一小時內，驟減1.04億美元。

彭博資訊報導，比特幣2日才衝破4.5萬美元大關，站上21個月新高，不料美東時間3日上午7點，比特幣一度重挫9.22%，摜破4.1萬美元。此種波動蔓延至加密貨幣相關股票，加密貨幣交易所Coinbase Global股價，美股盤前一度重挫6.7%。

美國證管會（SEC）或許會在1月10日截止日期之前，批准第一檔直接與比特幣現貨價格連動的ETF，點燃比特幣的狂飆漲勢。但Matrixport分析師席倫認為，近來的比特幣ETF申請案，仍未達SEC的批准標準，SEC本月可能會回絕所有比特幣ETF提案。Matrixport預估，若比特幣現貨ETF被打回票，比特幣價格最低可能跌至3.6萬美元。

比特幣2023年飆漲近160%，其他數位資產也齊頭走升。加密貨幣託管公司Copper Technologies主管阿布亞發說：「進入充滿疑問的新年度，市場開始評估所有資產類別的風險，短期內波動性可能會提高。儘管如此，市場去年12月也曾重挫，但之後隨即反彈。」

比特幣 貨幣 美股

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