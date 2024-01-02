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華為強勢回歸 勇奪2023全球高階手機市占第3

記者林宸誼／即時報導
根據Counterpoint Research發布的最新報告，2023年全球高階智慧手機市場、價位超過600美元的銷售額年增6%，創下新紀錄。其中蘋果超七成獨佔鰲頭、三星17%排第二、華為5%強勢回歸排第三。美聯社
根據Counterpoint Research發布的最新報告，2023年全球高階智慧手機市場、價位超過600美元的銷售額年增6%，創下新紀錄。其中蘋果超七成獨佔鰲頭、三星17%排第二、華為5%強勢回歸排第三。美聯社

根據Counterpoint Research發布的最新報告，2023年全球高階智慧手機市場、價位超過600美元的銷售額年增6%，創下新紀錄。其中蘋果超七成獨佔鰲頭、三星17%排第二、華為5%強勢回歸排第三。

這與今年全球智慧手機市場整體下滑的預測形成了鮮明對比。有意思的是，在過去的幾年裡，高階市場已經成為疲軟市場中的一個增長領域。

快科技報導，蘋果2023年市占71%。但是與2022年的75%相比，2023年的市占有所下降。

這主要是由於華為手機在Mate 60系列的推動下開始崛起，2023年在全球市場上佔據5%的市占，較2022年的3%顯著提高。

此外，排名第二的三星電子也憑藉Galaxy S23和可折叠系列Fold增加了市占。

2023年，高階手機的銷量佔據全球智慧手機市場的近四分之一，也就是24%，相較2016年6%的占比增加了三倍；而高階手機的銷售額則佔據的整體智慧手機市場的60%。

該機構表示，從地區來看，2023年全球高階市場的大部分增長將由大陸、西歐、印度、中東和非洲地區推動，其中印度或許是全球增長最快的高階市場。

在高階市場中，推動增長的是超高階市場。2023年，1,000美元及以上價位的市場佔據了高階市場總銷售額的三分之一以上。

高級分析師Varun Mishra評價，「智慧手機市場的消費者購買模式已經發生了轉變。考慮到智慧手機的重要性，消費者願意花更多的錢來購買一個高品質的設備，他們可以使用更長的時間。」

Varun Mishra指出，對許多消費者來說，擁有最新、最好的旗艦產品也已成為一種地位的象徵，尤其是在新興市場，他們正從中階價格直接跳到高階價格。此外，由於促銷季和融資選項，這些設備變得越來越便宜。」

總體而言，未來高階手機市場的增長，可能會繼續超過全球智慧手機市場的整體增長。

印度 華為 三星

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