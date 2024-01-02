史指開年收跌 那指跌逾1.6%

科技股、尤其是大型股引領2023年股市上漲，其中蘋果飆漲48%，微軟飆漲近57%，輝達飆漲239%。圖為輝達在台灣總部的logo。 路透

今年第一個交易日史坦普500指數收跌，因債券殖利率 小幅走高，且投資 人在2023年表現出奇強勁後撤出部分資金。

史指下跌27點或0.57%收4742.83點。那斯達克指數下跌245.41點或1.63%至1萬4765.94點，創10月以來最糟單日表現。道瓊工業指數上漲25.5點或0.07%收3萬7715.04點。元旦市場休市。

巴克萊將七巨頭評級下修至減持評級，蘋果下跌3.58%。另一方面，隨著嬌生和默克等防禦性股票走強，道指仍收盤上揚。

股市在2023年畫上圓滿的句號，史指在年底連續9周上漲，創2004年以來的最長連周漲幅。隨著經濟保持韌性和通膨降溫，風險資產大幅反彈。而聯準會則暗示將結束升息並預計今年稍後降息 。市場也經歷了地區銀行危機以及烏克蘭和中東的戰爭。

科技股、尤其是大型股引領2023年股市上漲，其中蘋果飆漲48%，微軟飆漲近57%，輝達飆漲239%。以科技股為主的那指上漲43.4%，是2020年以來最佳全年走勢。

藍籌股道指在2023年上漲13.7%，創下歷史新高紀錄。部分原因是利率的轉變，10年期公債殖利率在10月一度攀升至 5% 以上，令投資人感到恐慌，隨後又反轉直下，年底收在3.9%以下。10年期公債殖利率2日回升約8個基點，再次逼近4%。1個基點等於0.01個百分點。

隨著新的一年交易開始，大型科技股下跌，這種趨勢2日出現逆轉。在巴克萊銀行發出負面呼籲後，蘋果下跌。該公司表示，由於iPhone銷量低迷，蘋果今年可能會下跌約17%。微軟和輝達的股價也收跌。

基礎設施資本管理公司執行長哈特菲爾德表示，這種逆轉在交易首日相當常見，「這是完全正常的、某種程度上是預料之中。」「這是一種正常的季節性模式，在年底前一段時間會出現稅損調整，然後在年底後的一段時間內上揚；蘋東被降評也是關鍵。」

雖然出現小幅回調，哈特菲爾德仍然看好新一年的股市，預計一旦財報季到來，股市將會回升。

2023年對股市來說是輝煌的一年，從資金流向來看，2024年可能會出現更多漲幅。

高盛總經理魯伯納(Scott Rubner)指出，去年全球股市的資金流入超過1720億元，這是2019年以來的最低流入量，「全球資產配置者是否已預先交易『一月』走勢並將其投資轉向股票？答案是否定的。」 他還指出，去年貨幣市場基金流入量高達1.34兆元，超過前3年總和。

總而言之：有大量資金在觀望，這對股市來說可能是個好消息。

Ned Davis Research表示，在貨幣寬鬆周期內，股市往往表現良好。

首席全球宏觀策略師卡利許寫道，「在聯準會首次降息前的三個月內，以史指為代表的股市漲幅從未超過11%。平均而言，表現相當平淡。」「但降息後，股市往往會上漲6-7個月，平均漲幅約12%。」

這位策略師表示，自1970年以來的12個寬鬆周期中，股市有11次上漲，漲幅中位數超過15%。唯一下降發生在網路泡沫破滅後的2001年至2003年的寬鬆周期期間。

在美國產量創紀錄而中國需求疲弱背景下，交易員密切關注紅海緊張局勢加劇，油價收跌。

西德州中質原油2月合約下跌1.27元或1.77%收每桶70.38元；3月布蘭特原油合約下跌1.15元或1.49%至75.89元。

由於全球貿易的重要咽喉地紅海的緊張局勢不斷升級，原油價格在交易時段早盤上漲超過2%。

丹麥航運巨頭馬士基表示，在其一艘船隻周末遭到武裝分子襲擊後，將暫停通過紅海的航運，直至另行通知。

RBC Capital Markets分析師克羅夫特(Helima Croft)表示：「市場基本上是在說，『我們將拭目以待，直到事情發生。』」「但情況確實每天都變得更加嚴重。」