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觀光客回流日本大買特買 這項商品2023年銷售成長最多

編譯吳孟真／綜合外電
日本疫後觀光客迅速回流，2023年熱門藥品銷售立見起色。路透
日本疫後觀光客迅速回流，2023年熱門藥品銷售立見起色。路透

每日新聞報導，日本疫後觀光客迅速回流，遊客喜愛的熱門商品在2023年需求大增。在日常用品當中，以心臟用藥的銷售增長幅度最大。

市調公司Intage Inc.調查2023年1~10月包含超市、藥妝店和其他商店在內，共約6,000個零售據點的銷售情形，發現標榜可緩解心悸和其他心臟相關病痛的心臟用藥，銷售量為前一年的1.8倍。同樣熱門的維他命B1，銷售增長48%，排名第四。這兩種產品在疫情期間因政府限制觀光客入境，銷售慘淡，但疫後立見起色。

調查也顯示，口紅銷售成長64%，排名第二高，如今銷量回升至2019年疫前水準的83%，因防疫規定鬆綁後戴口罩的人數減少。基於類似原因，粉餅和護唇膏的銷售也增加，分別排名第七和第11名。

Intage指出，快篩劑銷售成長59%，排名第三，主要受到夏季染疫人數增加的影響。其他開架式藥品的銷售也成長，包含年增率第五高的感冒藥，化痰止咳藥物則排名第六，顯示季節性流感和其他傳染性疾病的患者也變多。

疫情期間銷售增長顯著的溫度計、消毒水和口罩，如今銷售卻下滑最多，減幅為25%至39%。

此外，去年夏季日本受熱浪襲擊，防曬產品、果汁和瓶裝水也因而上榜，2023銷售年增率分別排名第9、18和22。

觀光 疫情 口罩

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