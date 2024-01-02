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Rivian上季交車量不如預期 拖累股價在美股早盤跌逾8%

編譯林奇賢／綜合外電
Rivian在2023年第4季交車量不如預期，拖累這家美國電動車新創公司的股價2日美股早盤大跌8.3%。（美聯社）
Rivian在2023年第4季交車量不如預期，拖累這家美國電動車新創公司的股價2日美股早盤大跌8.3%。（美聯社）

曾被封為「特斯拉殺手」的Rivian過去一年的產量有所增加，但2023年第4季交車量不如預期，拖累這家美國電動車新創公司的股價2日美股早盤大跌8.3%。

Rivian 2日公布，去年第4季生產17,541輛電動車，並交付了13,972輛車，交車量較去年第3季的15,564輛車少，也不如分析師平均預期的14,114輛。

這凸顯Rivian面臨的挑戰，特別是在這一年持續遭遇供應鏈問題，以及電動車市場成長趨緩。這家總部設在爾灣（Irvine）的公司生產兩款消費性電動車，一款是皮卡車，另一款是運動休旅車（SUV），以及為該公司最大股東亞馬遜打造的電動廂型車。

這三款車的生產，都來自該公司位於伊利諾州的唯一工廠。目前Rivian正規劃在喬治亞州設立第二座工廠，預計2026年開始生產全新車款。

Rivian在2023年共生產57,232輛車，優於去年11月給出5.4萬輛的指引，全年交車量則是50,122輛。

Rivian股價在美股早盤應聲大跌8.3%，有別於2023年全年上漲27%的表現。

美股三大指數2日早盤下跌，道瓊跌84點或0.2%，史坦普挫0.7%、那指跌1.5%，費半跌2.6%，台積電ADR跌2.3%。

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