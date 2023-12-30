2024年Fed啟動降息 尚待什麼條件到位？

自從美國聯準會（Fed）主席鮑爾在12月會後記者會語調「轉鴿」以來，市場注意力就集中在Fed何時啟動降息循環、降幅會有多大。檢視數十年來Fed啟動降息的歷史資料，答案或許呼之欲出。圖／路透

自從美國聯準會（Fed）主席鮑爾在12月會後記者會語調「轉鴿」以來，市場注意力就集中在Fed何時啟動降息 循環、降幅會有多大。雖說鑑往未必能知來，但檢視往年Fed是在什麼情況下開始調降利率 ，有助於評估2024年的降息展望。

負責制定Fed利率政策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）上次升息是在2023年7月，當時美國消費者物價指數（CPI）通膨年增率（6月數據）是3.0%，比最近出爐的11月數據3.1%還要低呢。儘管2024年初情況可能改觀，整體通膨數據可能進一步下滑，但實質（經通膨調整）政策利率目前已降到略低於7月最末次升息當時的水準。

這就帶出一個耐人尋味的問題：往年究竟是什麼因素，才足以促使Fed改弦易轍，從升息轉變為降息？

是金融動盪嗎？2023年3月，美國爆發一陣區域銀行倒閉風暴，金融壓力頓時緊繃，當時市場人士紛紛押注於Fed可能啟動一波猛烈的降息。結果呢？Fed日後不僅沒降利率，反而繼續升。

彭博資訊宏觀分析師柯萊斯指出，檢視近幾十年來Fed歷次利率周期的歷史資料可知，通常，說服Fed啟動降息循環的條件主要是：實質聯邦資金利率已升高，美股史坦普500 指數暴跌，或美國供應管理協會（ISM）製造業指數陡降。勞動市場情況也可能驅使Fed放鬆利率，只是在現代時期較不常見，至少就1987年葛林斯班擔任Fed主席以來是如此。

換言之，過去30多年來，Fed每次啟動降息循環時，下列四項條件必有一項到位：

1. 實質聯邦資金利率（減去整體CPI通膨率）比最末次升息時的水準至少高0.5%

2. 美股史坦普500指數從六個月高點回跌超過5%

3. ISM製造業指數從六個月高點回落超過4點

4. 失業率從六個月低點攀升將近0.3個百分點

具體實例包括：

1987年10月19日Fed啟動降息時，史坦普500指數已從六個月高點崩跌33.2%

1989年6月5日啟動降息時，ISM製造業指數已從六個月高點回落6.7點

1995年7月6日啟動降息時，ISM製造業指數已從六個月高點回落11.5點

1998年9月29日啟動降息時，實質聯邦資金利率已攀升1.4個百分點，且史坦普500從六個月高點回跌11.6%

2001年1月3日啟動降息時，史坦普500從六個月高點回跌11.4%，且ISM從六個月高點回落8.6點

2007年9月18日啟動降息時，實質聯邦資金利率已攀升2.2個百分點

2019年7月31日啟動降息時，實質聯邦資金利率已攀升0.6個百分點，且ISM從六個月高點回落4.7點

相形之下，以美國目前的環境來看，似乎是落在中間，尚未符合上述四項條件中的任一項。實質聯邦資金利率比最末次升息不升反降0.1個百分點，史坦普500指數不跌反漲，ISM製造業指數只比六個月高點回落2.3點，失業率也只比六個月低點攀升0.2個百分點。

柯萊斯表示，除非美股、ISM或就業人數大跌，否則美國或許必須先見到整體通膨率降到2.5%左右，降利率才合理。目前通膨交換合約價格顯示，市場預期要到2024年6月發布5月通膨報告時，才會出現那種結果。以此推估，Fed最快可能在6月啟動降息循環，或許在9月和12月再各降息一次。

無論如何，市場現在押注2024年3月Fed降利率機率達80%或更高，顯得太誇張了些。