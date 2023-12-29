737Max民航機爆方向舵螺栓可能鬆動 波音全球排查

（路透）

波音737 Max民航機方向舵系統的螺栓可能鬆動，某航空公司發現兩架737 Max有此問題，波音公司請所有客戶公司詳加檢查。

未透露名稱的某國際航空公司在例行檢查時，發現控制方向舵的連接系統裡面，一個螺栓的螺帽不見了，又在另一架還沒交貨的新飛機上，發現同樣地方的螺栓沒拴緊。方向舵的作用是控制並穩定飛行。

波音說，這兩架737 Max的螺栓問題都修理完畢，但為了確保飛行安全，已通知全球1370架還在飛的該型飛機主人檢查一下。

波音發言人說，「特定飛機出現的該問題已妥善處理。為防萬一，我們還是建議營運737 Max的人檢查一下，如果發現任何問題，請告訴我們。」

波音也將此事告知聯邦航管局。航管局28日表示，檢查方向舵系統螺栓可能鬆動的問題，約需兩個小時，「各航空公司檢查完畢後，請儘速回報本局。」

波音公司說，檢查之前，需先打開外頭的金屬板，目視檢查每一個螺栓和螺帽，波音自己會檢查每架新組裝完成的飛機。航管局則會根據各航空公司回報結果，看看有沒有硬體寬鬆或遺失的問題，再決定是否進一步採取行動。

前述螺栓和螺帽屬「關鍵的安全零件」，航管局規定要「雙重檢查」，亦即，航空公司回報書需經兩人簽名，才准復飛。

波音飛機的工程設計和品管問題，對該公司構成一大挑戰。兩架737 Max墜毀，導致346人枉死之後，該型飛機被停飛長達20個月，對航空業者造成一大折損，波音自己不但賠上信譽，也付出200多億美元，賠償損失。

2020年12月起，全球各地購進的737 Max民航機陸續復飛，但問題仍陸續出現，譬如，今年4月，波音自己就發現，後機艙的零組件供應商用「非標準的工序」製造兩樣零組件，雖不至於構成「安全風險」，波音仍坦誠佈公。