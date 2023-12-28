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美債殖利率曲線預測之父：債殖利率曲線仍倒掛 Fed應盡快降息

編譯簡國帆／綜合外電
美國公債殖利率曲線持續倒掛，閃現經濟衰退訊號，意味著Fed應快速開始降息。（路透）
美國公債殖利率曲線持續倒掛，閃現經濟衰退訊號，意味著Fed應快速開始降息。（路透）

有「美債殖利率曲線預測之父」稱號的杜克大學教授哈維（Campbell Harvey）表示，美國公債殖利率曲線持續倒掛，閃現經濟衰退訊號，意味著聯準會（Fed）應該快速行動，開始降息

1980年代率先確定美債殖利率曲線倒掛預測品質的哈維，向彭博電視表示，美國3個月期國庫券與10年期公債之間的殖利率曲線過去13個月來持續倒掛，正是經濟陷入衰退前的平均前期時間，「我們處於（倒掛的）第13個月，Fed能藉由儘快降低聯邦資金利率，幫助解決問題」。

他說，目前居高不下的政策利率「確實帶給我們的經濟很大壓力，基於根據我計算的通膨率正遠低於2%，這種壓力是不必要的」。

他認為，Fed正錯誤地落後追蹤房價通膨，「如果你觀察即時租金通膨或房價通膨，它接近零或1%。如果你用即時住房成本重新計算消費者物價指數（CPI），那麼你看到的會是低於2%的即時通膨率」。

哈維表示，美國公債殖利率過去兩個月來大幅下滑是令人樂見的發展，「投資人和消費者已調整通膨預期，這是好消息，代表Fed已停下腳步，正在談論降息，長期利率的壓力似乎已減輕」。

殖利率 降息 房價

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