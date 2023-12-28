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市場押注Fed至少降息6碼 美元料創2020年以來最差年度表現

編譯季晶晶／綜合外電
美元料創2020年以來最差年度表現。（路透）
美元料創2020年以來最差年度表現。（路透）

鑒於華爾街押注美國聯準會將在通膨安然回落之後降息，美元2023年料將創下疫情爆發以來的最差年度表現。

對聯準會升息終結的預測一再落空，導致美元走勢震盪，彭博美元指數1月以來下跌近3%，料創2020年以來最大年度跌幅。

隨著美國經濟放緩，市場對聯準會明年將大幅寬鬆政策的押注升溫，美元第四季跌最多。由於其他央行可能在更長時間內維持高利率，美元的吸引力因此下滑。

換匯交易員目前預計聯準會至少會降息6碼（150個基點），首次降息最早在3月。此一降幅大於11月中旬預計的不足4碼（100個基點），是利率決策者最近一次會議預測值的兩倍。自聯準會12月會議以來，投機交易員的美元頭寸愈發看跌。

SEB AB駐斯德哥爾摩的固定收益和外匯策略師Amanda Sunstrom說：「市場準備迎接『金髮女孩』情境，即聯準會將把利率降到足以刺激經濟而不至於重新引發通膨壓力的水準，這帶動美元的表現。」

Sunstrom補充表示，隨著美國數據趨弱，美元走軟態勢可能在2024年持續，但不足以激發避險買盤。

儘管如此，美元近期大跌意味至少存在短線反彈的空間。彭博美元指數的14天相對強弱指標近期跌破30，對部分人而言，這是「超賣」訊號，意味走勢可能逆轉。

隨全球債市回吐近期漲幅，彭博美元指數周四出現五個交易日以來首見的小幅走高。儘管如此，日圓和瑞郎兌美元仍雙雙升值，在年終交投清淡的情況下，兌美元盤中漲幅超過1%。

美元下跌與英鎊上漲構成鮮明對比，英鎊有望創2017年以來最佳年度表現，瑞郎則邁向2010年以來最強的一年。

2023年迄今，英鎊兌美元上漲超過5%，創六年前一系列英國脫歐公投衝擊英鎊表現以來的最佳表現。在瑞士，瑞郎貿易加權匯率創紀錄新高，儘管12月14日瑞士央行會議相當鴿派，但交易員愈發相信瑞士央行的政策會比其他央行更緊。

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