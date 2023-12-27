馬士基收盤重挫近5% 宣布幾十艘貨櫃船復航紅海

馬士基表示，幾十艘貨櫃船準備復航紅海。(路透)

路透報導，丹麥航運巨擘馬士基（Ｍaersk）周三（27日）表示，已計畫在未來幾天和幾周內安排幾十艘貨櫃船航行經過蘇伊士運河 和紅海，這是全球航運業者正在重返紅海航線的進一步跡象。

包括馬士基、德國 赫伯羅德（Hapag-Lloyd）在內的全球航運巨擘先前停止行經紅海，原因是葉門的「青年運動」（Houthi）（又譯「胡塞武裝組織」）本月初開始攻擊商船，擾亂全球貿易。

航運業者的股價在上周大漲一波後，開始回落，馬士基股價周三收盤重挫4.5%，回吐了上周的部分漲幅。從繞道非洲改回到行經蘇伊士運河的較短航線，可能會導致運費修正。

其他航運股也下跌，赫伯羅德周三收盤崩跌8%，油輪集團Frontline跌2.5%，車輛運輸服務業者挪威禮諾船運（Hoegh Autoliners）下跌近3%。

馬士基在24日表示，正準備恢復經過紅海的東向和西向航線，理由是美國率領部署了海事特遣隊，保護船隻不受「青年運動」的襲擊，但給出的細節不多。

馬士基周三表示，具體時間表仍可能有變化，取決於可能在未來幾天制定的具體應變計畫。

根據馬士基周三發給客戶的一份公告，復航紅海的船隻包括Maren Maersk號，該船於12月24日離開丹吉爾（Tangiers），將「繼續經行蘇伊士運河」，預定1月14日抵達新加坡 。

但公告顯示，馬士基的許多船隻仍計畫繞行非洲。

法國達飛集團（CMA CGM）周二表示，正在增加經行蘇伊士運河的船隻。

自12月19日以來，馬士基為避開襲擊，讓船隻經好望角繞行非洲，並向客戶收取額外費用，導致貨物從亞洲運往歐洲和北美東海岸的時間增加了數周。該公司22日宣布，將對從中國到北歐的每個20呎標準貨櫃加收 700美元的費用，其中包括200美元的轉運干擾附加費和500美元的旺季附加費。

馬士基已於上周開始徵收轉運干擾附加費，宣布後立即生效，旺季附加費將從1月1日起生效。目前尚不清楚決定恢復部分經行紅海的貨運對附加費會有何影響。

當被問及有關船期的問題時，該公司拒絕進一步置評。

馬士基發言人在一份聲明中表示：「目前，除了已經公布的訊息，我們不能透露更多。」

不過，赫伯羅德的一位發言人周三表示，該公司仍認為經行蘇伊士運河過於危險，並補充說，將繼續採用經行好望角的航線。發言人表示：「我們將不斷評估情勢，計畫在周五進行下一次檢視。」