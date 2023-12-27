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馬士基收盤重挫近5% 宣布幾十艘貨櫃船復航紅海

編譯葉亭均／即時報導
馬士基表示，幾十艘貨櫃船準備復航紅海。(路透)
馬士基表示，幾十艘貨櫃船準備復航紅海。(路透)

路透報導，丹麥航運巨擘馬士基（Ｍaersk）周三（27日）表示，已計畫在未來幾天和幾周內安排幾十艘貨櫃船航行經過蘇伊士運河和紅海，這是全球航運業者正在重返紅海航線的進一步跡象。

包括馬士基、德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）在內的全球航運巨擘先前停止行經紅海，原因是葉門的「青年運動」（Houthi）（又譯「胡塞武裝組織」）本月初開始攻擊商船，擾亂全球貿易。

航運業者的股價在上周大漲一波後，開始回落，馬士基股價周三收盤重挫4.5%，回吐了上周的部分漲幅。從繞道非洲改回到行經蘇伊士運河的較短航線，可能會導致運費修正。

其他航運股也下跌，赫伯羅德周三收盤崩跌8%，油輪集團Frontline跌2.5%，車輛運輸服務業者挪威禮諾船運（Hoegh Autoliners）下跌近3%。

馬士基在24日表示，正準備恢復經過紅海的東向和西向航線，理由是美國率領部署了海事特遣隊，保護船隻不受「青年運動」的襲擊，但給出的細節不多。

馬士基周三表示，具體時間表仍可能有變化，取決於可能在未來幾天制定的具體應變計畫。

根據馬士基周三發給客戶的一份公告，復航紅海的船隻包括Maren Maersk號，該船於12月24日離開丹吉爾（Tangiers），將「繼續經行蘇伊士運河」，預定1月14日抵達新加坡

但公告顯示，馬士基的許多船隻仍計畫繞行非洲。

法國達飛集團（CMA CGM）周二表示，正在增加經行蘇伊士運河的船隻。

自12月19日以來，馬士基為避開襲擊，讓船隻經好望角繞行非洲，並向客戶收取額外費用，導致貨物從亞洲運往歐洲和北美東海岸的時間增加了數周。該公司22日宣布，將對從中國到北歐的每個20呎標準貨櫃加收 700美元的費用，其中包括200美元的轉運干擾附加費和500美元的旺季附加費。

馬士基已於上周開始徵收轉運干擾附加費，宣布後立即生效，旺季附加費將從1月1日起生效。目前尚不清楚決定恢復部分經行紅海的貨運對附加費會有何影響。

當被問及有關船期的問題時，該公司拒絕進一步置評。

馬士基發言人在一份聲明中表示：「目前，除了已經公布的訊息，我們不能透露更多。」

不過，赫伯羅德的一位發言人周三表示，該公司仍認為經行蘇伊士運河過於危險，並補充說，將繼續採用經行好望角的航線。發言人表示：「我們將不斷評估情勢，計畫在周五進行下一次檢視。」

蘇伊士運河 新加坡 德國

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