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蘋果最新款智慧表又能賣了 法院下令銷售禁令暫緩實施

編譯季晶晶／即時報導
蘋果公司在與Masimo公司的專利侵權訴訟裡扳回一城，最新款智慧手表的銷售禁令經上訴法院裁定暫緩實施。（歐新社）
蘋果公司在與Masimo公司的專利侵權訴訟裡扳回一城，最新款智慧手表的銷售禁令經上訴法院裁定暫緩實施。（歐新社）

美國上訴法院周三已准許暫停實施聯邦機構對蘋果公司（Apple）最新款智慧手表的銷售禁令。

因為這項裁決，蘋果過去一周停售的Apple Watch Series 9和Ultra 2兩款智慧手表，周三起又能在全美大約270家門市買得到，周六之前會有更多門市上架，而線上銷售將在周四恢復。

美國國際貿易委員會（ITC）今年10月認定，蘋果智慧手表侵害加州爾灣醫療設備製造商Masimo公司測量血氧飽和度的相關專利權，因此發布禁售令。拜登政府未在最後期限12月25日前行使否決權。蘋果先是在12月21日停止新款智慧手表的線上銷售，再於平安夜停止門市銷售，但上訴尋求推翻ITC的裁決。

未來幾周，那些智慧手表將能繼續銷售，等候法院權衡是否在整個審理上訴期間都暫緩執行禁售令，法院要求ITC在1月10日之前回應此事。蘋果上年度靠Apple Watch賺進大約180億美元的營收。

另外，蘋果已向美國海關和邊境保護局申請，核准受禁售令限制的兩款手表重新設計過的版本。負責執行進口禁令的海關訂1月12日決定蘋果新設計是否符合要求。

技術性修正也可能允許兩款智慧手表再次在美銷售。侵權糾紛的焦點是蘋果2020年為其智慧手表新增的脈博血氧測定技術。之前銷售的手表以及SE型號都不受影響。

蘋果專利糾紛讓Apple Watch Series 6、7、8的用戶也很頭疼，因為他們的智慧手表也包括血氧傳感功能，只要禁令存在，超出保固期的手表將不符合硬體維修條件。

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