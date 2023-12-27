道指漲逾百點 史指逼近新高

阿斯特捷利康26日宣布收購亙喜生技(Gracell Biotechnologies)的交易「意義重大」，因為這代表了大型跨國製藥公司首次收購中國生技公司。路透

美股收高，交易員密切關注史坦普500指數邁向創紀錄水平的走勢。

史指微漲6.83點或0.14%收4781.58點；那斯達克指數上漲24.6點或0.16%收1萬5099.18點。道瓊工業指數上漲111.19點或0.3%收3萬7656.52點。

道指創下收盤新高，而史指較2022年1月創下的收盤紀錄4796.56點不到0.5%。與道指和那指一樣，史指也正享受連續8周上漲，這是2017年以來最長的連續上漲。

CFRA首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「市場希望年底前能完成這項工作。」「這是最重要的努力，但與此同時，一旦市場真的創下歷史新高，升勢可能很容易在高點後暫停。」

對股市來說這是強勁的一年。道指和史指預計2023年將分別上漲13%和24%。那指上漲44%，在大型科技股反彈和人工智慧熱潮中跑贏大盤。 以科技股為主的那指也可望實現2003年以來的最大全年漲幅；當時那指飆升50%。

股市正處於所謂的「聖誕行情」時期，這段期間包括年底最後5個交易日和新一年的前2個交易日。 根據《股票交易者年鑑》，自1950年以來，史指在這段時間內平均上漲約1.3%。

史托佛表示，雖然市場情緒樂觀，但部分華爾街人士擔心市場可能過於樂觀，如果聯準會晚於預期開始降息 ，可能會導致失望。根據芝商所的 FedWatch 工具，聯邦基金期貨定價反映最快明年3月降息的可能性很高。

Kayne Anderson Rudnick投資組合經理人兼首席市場策略師畢爾(Julie Biel)表示：「現在市場的期望非常高。」「這總是讓我感到緊張，因為這真的會讓你心碎。聯準會似乎仍然非常希望避免重蹈1970年代的覆轍。」

在其他方面，史托佛指出，史指中90%的股票交易價格高於50日移動均線，代表市場存在「一點泡沫」。最近的看漲情緒數據顯示過度興奮也可能使投資人面臨被意外事件「衝擊」的風險。

雖然能源股扯後腿，但史指本季表現強勁。截至22日收盤，史指第4季漲幅超過11%。

但能源股限制了漲幅，該類股跌幅超過6%。是11個類股中唯一可能在本季結束時出現虧損的產業。

這在一定程度上抵消了房地產和資訊科技等產業的大幅上漲；這些產業的漲幅都超過15%。

埃克森美孚本季領跌能源類股，跌幅超過13%。雪佛龍表現第二差，下跌10%。

少數能源公司能夠逆勢走升。值得注意的是，Phillips 66和Oneok本季成長率都將超過11%。

BTIG策略師齊林(Justin Zelin)表示，阿斯特捷利康26日宣布收購亙喜生技(Gracell Biotechnologies)的交易「意義重大」，因為這代表了大型跨國製藥公司首次收購中國生技公司。他認為此舉「總體上對中國生物技術公司有利」。

他表示：「即使最近中國生技股票出現波動，但這些中國生物技術創新引擎仍有前景，特別是在細胞療法方面。」他認為給予買入評級的傳奇生科就是一個例子：如果成為更大的趨勢，該公司可能會受益。

阿斯特捷利康收漲1.28%，而亙喜生物則持平。傳奇生科下跌0.73%，但今年至今上漲20.53%。

LSEG數據顯示，大多數分析師看好傳奇生科，平均預期會上漲48%。

由於擔心葉門武裝分子襲擊導致紅海航運中斷，油價 在本周初上漲後於27日回落。

美國原油下跌1.46元或1.93%收每桶74.11元；全球指標布蘭特原油下跌1.42元或1.75%收每桶79.65元。

胡塞武裝分子聲稱對一艘貨櫃船的飛彈襲擊負責，油價26日上漲超過2%，隨後出現回檔。

紅海武裝分子的多次襲擊引發人們的擔憂，擔心全球航運可能會受到干擾，可能影響石油供應。在馬士基和法國達飛輪船表示將恢復航運後，這些擔憂似乎有所緩解。

美國正在領導一個國際特別工作小組來保護紅海交通。