微軟前人資副總：老闆眼中的年終 和你看到的有何不同？

對多數人而言，年底是用來慶祝和與家人團聚的時刻。但對企業高層來說，意義可能有些不同。 路透

對許多人而言，年底是用來慶祝以及與家人團聚的時刻。但在職場上，年底卻是為了讓過去一年能夠完美收官，讓人進行最後衝刺的時候。同時，年底也是讓人重新檢討自己過去一年表現的時候。只不過，企業主管做的檢討，和公司大部分員工做的有許多不同，而這些差異可能會對企業新的一年造成影響。

Business Insider報導，在職場打滾40多年的微軟 前人資副總裁威廉斯（Chris Williams）表示，對為公司賺錢的大部分人來說，年底是用來達成重要目標或完成重要計畫、讓過去這一年能完美收官的時候。由於目標達成與否對他們的薪水和升遷會造成重大影響，因此大部分人年底時都很忙碌，會想嘗試達成每筆可能交易。

但對主管來說，年底是他們用來核對所有可能達成的目標是否達成，或是清理拖延已久的計畫、為新的一年準備的時候。由於他們看的是未來好幾季、好幾年，或甚至好幾十年後的目標，這讓12月的匆忙對他們而言沒有意義。

而對許多公司較低階層的人而言，年底是公司發放績效考核結果的時候。這讓許多人會對年底感到不安。考績結果等於是在「定罪」一個人做得不夠好，還告訴人怎麼做好。

但對企業高層來說，績效考核的意義卻完全不同。雖然許多主管收到的考績格式，和其他員工大同小異，但影響卻相對小很多。最高主管的考績是董事會評的，而就像多數決策是委員會所做的，主管的考績內很少會包含明確的見解，而且主要專注在財報結果，而不是個人行為、技能或個人發展。因此，主管等級的考績較不關係到工作去留，而比較關乎企業體質。

而對大多數人來說，年末和年初也是一個重新開始、設立新目標的好時候。雖然企業高層也同樣抱著新年新希望的想法，但他們的考績指標和控制規模再度讓他們有了和一般員工不同的行動。比起安排新年度的會議時間或設定新目標，企業高層做的改變通常大更多。

這也解釋了為何許多企業組織改造和裁員 通常會發生在第1季。因為主管已經花時間想像新未來，而這經常代表組織需要進行大改變。當然未必每次都需大刀闊斧，但至少一定會有所不同。

同時，裁員也是企業高層能對財務造成最快影響的可用選項之一。由於年底裁員容易造成觀感不佳，因此多數主管都會被人資團隊說服，將裁員延後到過完年，也就是第1季。