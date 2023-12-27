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策略師：2024美股是交易員市場 改採這種策略穩操勝券

編譯湯淑君／綜合外電
美國股市2023年只剩三個交易日，史坦普500指數再漲0.45%，就可望超越2022年1月3日締造的4,796.56點歷史最高紀錄、再創新高。在聖誕行情助攻下，看來不難達成。圖／路透
美國股市2023年只剩三個交易日，史坦普500指數再漲0.45%，就可望超越2022年1月3日締造的4,796.56點歷史最高紀錄、再創新高。在聖誕行情助攻下，看來不難達成。圖／路透

美國股市2023年只剩下三個交易日，史坦普500指數再漲0.45%，就可望超越2022年1月3日締造的4,796.56點歷史最高紀錄，在聖誕行情助攻下，看來不難達成，只不過年初迄今史坦普500指數漲幅已達24%，投資人如今顯得有點近關情怯，獲利了結退場觀望乃人之常情。

展望2024年，Saut Strategy首席投資策略師Jeffrey Saut預期，史坦普500指數2024年可望繼續走高，但有別於2023年從2022年的谷底大幅翻揚，2024年美股走勢可能在區間震盪起伏，形成「交易員的市場」（trader's market）。

區間震盪有利「低買高賣」策略

MarketWatch報導，Saut在致客戶報告中說，據他觀察，華爾街分析師對2024年史坦普500指數年底落點的預測區間頗窄，從最低4,500點到最高5,400點。摩根士丹利策略師Mike Wilson最悲觀，認為明年底該指數可能落在4,500點，以每股229美元估算；最樂觀的則是Yardeni Research總裁Ed Yardeni，預期史坦普500每股盈餘合計可達250美元，由此估算目標價位在5,000點。

Saut則認為，試圖猜測史坦普500指數來年可能落在哪個區間範圍，是在浪費時間。

他說：「我認為，明年此時，股價勢必走高，除非爆發極端負面的新聞事件。基於那麼狹隘的交易區間（如果正確的話）顯示明年可能是『交易員的市場』，那將提供逢低買進、逢高賣出的機會。」

此外，Saut也建議：「如果真是交易員的市場，那麼買進大型股、配息股，並且賣出做空這些股票的選擇權，應該是致勝策略。」

這位分析師本人對目前美股市況相當樂觀。他預期美國經濟可望避開衰退，企業盈餘有像樣的年比成長可期，本益比可望提高，利率至少會持穩、甚至開始降下來。他也相信，美國消費者仗著工資提高，支出可望持續不輟，而Fed應可達成「軟著陸」目標。

Saut表示，自從史坦普500指數在4,100點附近觸及10月低點後，他就一直看漲美股後市，但他的短期模型在兩周前開始閃爍警示燈，顯示美股這波漲勢近幾周來已伸出「第三隻腳」，通常意味著漲勢暫告停滯，或是觸頂。

他表示，自本月上旬和中旬以來，他就逢高脫售一些未跟著大盤勁漲的落後股。不過，在年尾多頭氣盛氛圍下，他認為也不宜太悲觀。

史坦普500 美股 投資

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