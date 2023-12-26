改道多走8000公里路的代價？LNG船要多花180萬

太平洋威海號。（路透）

從休士頓 到寧波的航程，如今卻因氣候變遷 和戰爭得避開巴拿馬和蘇伊士兩條運河，變成一段漫長而多迂迴8000公里的旅程。

香港船籍的液化石油 氣船太平洋威海號（Pacific Weihai）於12月14日於休士頓裝載液化石油氣，目的地是中國寧波。這條航線通常需要30天航程，但為了避開兩個關鍵瓶頸，得多花15天的航程、以及可能多出180萬美元的運費。

根據Kpler和Equasis的船舶資料，這艘LPG船是大陸的太平洋氣體船公司所有。通常，從美國頁岩油田運送LPG到大陸石化廠的船隻會走巴拿馬運河，這條航線通常需要30天航程、航程2萬公里。今年因乾旱導致運河水位下降，能通過運河的船隻數量受限，導致大排長龍。

太平洋威海號決定改走蘇伊士運河，雖增加10天的航程，但降低延誤的風險。不料，伊朗支持的胡塞組織（Houthi）加緊襲擊紅海上的商船，航行計畫又得改變。

12月18日，這艘LNG船改變航線，如今正朝著非洲好望角航行。據航運情報公司Kpler分析師Ciaran Tyler指出，這條航線比走巴拿馬運河多出15天的航程，

標普全球市場財智公司一份報告顯示，這樣一來可能會增加15%以上的航運成本。據波羅的海交易所報價，12月14日租賃一艘從墨西哥灣到亞洲北部的氣輪船每天價格為12萬3000美元，多15天的費用大約為180萬美元。