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金融時報：全球前20大銀行今年裁員逾6萬 金融危機來最多

編譯劉忠勇／綜合外電
今年至少有一半的裁員來自華爾街。為應付美歐急速升息，投資銀行經營頗感困難。(路透)
今年至少有一半的裁員來自華爾街。為應付美歐急速升息，投資銀行經營頗感困難。(路透)

金融時報估算，全球前20大銀行今年精簡超過6萬個職位，是金融危機以來裁員最重的一年，逆轉新冠肺炎疫情過後大舉徵人的情況。

由於交易和發行股票銳減，投資銀行承銷收入連續兩年急墜，華爾街設法藉精簡人事來維持利潤。

此外，瑞士信貸被瑞銀集團（UBS）併購，導致合併後銀行起碼少了1萬3000個職位，未來一年預料還有大規模的裁員。

據金融時報精算，全球20大銀行2023年至少縮減6萬1905個工作。相較之下，這些銀行在2007-08年全球金融危機期間裁員超過14萬人。

過去幾年銀行業裁員、像在2015年和2019年，主要是歐洲銀行不堪降至谷底的利率所致。但今年卻至少有一半的裁員來自華爾街。為應付美歐急速升息，投資銀行經營頗感困難。

不過，最大單一機構的裁員來自瑞銀，11月公布合併後的銀行已裁減1萬3000個工作，總人事來到11萬6000人。分析師預料未來幾個月還會再裁數千人。

今年裁員第二多的是富國銀行，本月才公布全球員工人數減少1萬2000人至23萬人。富國銀行表示，光是第3季為資遣7000人便支出了1億8600萬美元。

花旗銀行裁減5000個工作，摩根史坦利減少了4800個，美國銀行減少了4000個，高盛則裁減了3200個，摩根大通也減少了1000個。整體來說，這些華爾街大型銀行今年總計裁減至少3萬名員工。

不過，各大銀行人事精簡比率大多不到5%，只有英國的Metro Bank宣布遣退800人，占總人事的五分之一。

裁員 華爾街 投資

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