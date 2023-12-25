英智庫：南韓將躍居全球前十大經濟體 台灣成長被中國拖住

英國智庫的長期預測顯示，就算中國沒有武力犯台，但試圖統一台灣的相關陰霾也會拖住台灣的經濟成長。(路透)

根據英國智庫一份長期預測，中國的經濟規模將在2037年超越美國，成為全球最大經濟體。此外，在未來15年內，南韓 將取代義大利 ，擠入全球前十大經濟體。

英國經濟與商業研究中心（CEBR）發表最新年度世界經濟排行榜（WELT），預測美國在全球的國內生產毛額（GDP）占比會逐漸下滑，世界最大經濟體的地位最終將被中國取代，預料時間點會是2037年，比先前的預估晚了一年，原因是美國近期展望改善，而中國房地產市場有外溢風險。

這份報告和去年一樣，並不預期中國會入侵台灣，但隨著中國希望在2027年統一台灣的目標逼近，台灣在2024年總統大選後可能面臨更嚴峻的壓力。報告估計，中國侵台的成本高達GDP的15%。

根據世界經濟排行榜，台灣在2023年的名次為第22名，但估計到2038年，名次將下滑至第25名。CEBR指出，就算中國沒有武力犯台，但試圖統一台灣的相關陰霾也會拖住台灣的經濟成長。

至於南韓，今年排在第13名，預料在2028年就會躍升至第9名，躋身全球前十大經濟體，超越加拿大、義大利、墨西哥和俄羅斯，主要是預期南韓GDP在2024年至2028年平均成長率為2.2%，帶動排名進一步改善。報告指出，南韓成長展望面臨的明顯風險是出生率低，導致人口結構變化。

根據這份年度世界經濟排行榜預估，在2038年前，義大利將跌出全球十大經濟體，而美國和德國 的排名將分別下滑至第二與第五，印度和巴西這兩個人口眾多的發展中經濟體排名上升，將躋身前十大，分別位居第三大與第八大。

CEBR預測，到2038年的這段時間，英國GDP成長率將達1.6%至1.8%，助其保住全球第六大經濟體地位。預測說，英國將擺脫持續數年來脫歐、疫情和通膨等一系列衝擊造成的經濟萎靡不振，成長速度將跑贏歐元區「四大」經濟體（法國、德國、義大利和西班牙），但比不上美國。