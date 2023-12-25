我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿2高1低 台灣6成首投族「一定會投票」

南加平安夜 家暴男與警對峙數小時 屋內起火喪生

摩拳擦掌等不及了嗎？蘋果2024年最令人期待的5款新品

聯合新聞網／ 即時報導
(美聯社)
(美聯社)

2023年6月蘋果 （Apple）發布首款混合虛擬實境Apple Vision Pro 頭戴裝置 ，不僅吸引眾人目光，更力拚明（2024）年2月開賣，帶來前所未有的體驗。除了Vision Pro頭戴裝置，2024年蘋果還有哪些產品令人期待呢？

蘋果（Apple）每年新產品傳聞不斷，更讓果迷心癢癢期盼下一次發布會的到來。外媒《MacRumors》整理了2024年蘋果即將推出的5款新產品，從穿戴式裝置到智慧型手機再到無線耳機，相信一定有一款令你心動不已。

1.Apple Vision Pro

蘋果第一部空間運算設備Apple Vision Pro頭戴裝置在今年2023年6月開發者大會（WWDC）正式發布，2024年初用戶終於有機會一親芳澤。

蘋果將Vision Pro視為革命性的空間運算設備，使用者更可以透過裝置上的旋鈕在「空間環境」在AR與VR間切換。除此之外，Vision Pro使用2,300萬畫素micro-OLED 螢幕，並能透過語音、手部及眼睛追蹤。可惜的是產能有限，初期僅會在美國販售，而售價3,500美元（約台幣10萬8970元）要價不菲。

2.iPhone 16

先前傳聞指出，2024年蘋果iPhone 16可能擁有iPhone 15 Pro系列的獨有功能，如動作按鈕及更快的3奈米蘋果A系列晶片，其中動作按鈕更可能從機械式改為電容式設計。先前聯合新聞網《科技玩家》報導iPhone 16將搭載一個全新電容式按鍵，具備壓力感應並提供觸覺回饋，可能作為拍攝影片的特殊按鈕。

除此之外，有關iPhone 16的傳聞如重新設計鏡頭排列、iPhone 16 Pro螢幕尺寸變大、4800萬像素鏡頭、Wi-Fi 7及更快的5G晶片。

3.Apple Watch X

紀念Appel Watch推出十周年之際，下一代Apple Watch 10很可能取名為「Apple Watch X」。

而2024年Appel Watch傳出可能採用全新設計，更為輕薄的機身及新的錶帶連接設計。新的錶帶連接設計可以節省內部空間加大電池容量，但也意味著現有錶帶可能無法相容新的Apple Watch。

Apple Watch X也傳出具備血壓監測及睡眠呼吸中止症的檢測功能，提供用戶更詳盡的健康資訊。

4. iPad Pro 搭載OLED螢幕

蘋果可能在2024年將iPad Pro導入OLED螢幕，型號上提供13吋和11.1吋二種尺寸，以及更快的蘋果M3晶片。

iPad Pro推出以來一直沒有較大變化，此次可能採用全新的OLED螢幕，令人期待2024年蘋果的全新設計。

5.AirPods 4

2024年AirPods也有機會迎來不同的設計，採取更短的耳機柄部、提升耳朵貼合度及音質，同時可能一次發表2種型號。

兩種不同價位型號中，較昂貴的具備現有AirPods Pro的主動降噪功能，而充電盒 新增用來尋找裝置的揚聲器，並採取Type-C（USB-C）充電接頭。

Apple iPhone 晶片

上一則

英特爾將拆成五家公司？分析師這麼說…

延伸閱讀

2024大預測 / 為了串流媒體 迪士尼和蘋果乃天作之合

2024大預測 / 為了串流媒體 迪士尼和蘋果乃天作之合
分析師：晶片愈做愈貴 2奈米製造成本較3奈米大增五成

分析師：晶片愈做愈貴 2奈米製造成本較3奈米大增五成
蘋果主管暢談自研晶片 很仰賴台積電但不排除多元化

蘋果主管暢談自研晶片 很仰賴台積電但不排除多元化
蘋果請求延後Apple Watch進口禁令失敗

蘋果請求延後Apple Watch進口禁令失敗

熱門新聞

避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18
美國線上家具公司Wayfair執行長夏亞在員工信中向員工喊話，希望員工少偷懶、多工作。 路透

業績才剛好轉 這家公司CEO給員工年終感言竟是…

2023-12-22 12:40

超人氣

更多 >
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元
「水行俠2」北美票房稱冠 「旺卡」被擠到第二名

「水行俠2」北美票房稱冠 「旺卡」被擠到第二名