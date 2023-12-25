摩拳擦掌等不及了嗎？蘋果2024年最令人期待的5款新品

(美聯社)

2023年6月蘋果 （Apple ）發布首款混合虛擬實境Apple Vision Pro 頭戴裝置 ，不僅吸引眾人目光，更力拚明（2024）年2月開賣，帶來前所未有的體驗。除了Vision Pro頭戴裝置，2024年蘋果還有哪些產品令人期待呢？

蘋果（Apple）每年新產品傳聞不斷，更讓果迷心癢癢期盼下一次發布會的到來。外媒《MacRumors》整理了2024年蘋果即將推出的5款新產品，從穿戴式裝置到智慧型手機再到無線耳機，相信一定有一款令你心動不已。

1.Apple Vision Pro

蘋果第一部空間運算設備Apple Vision Pro頭戴裝置在今年2023年6月開發者大會（WWDC）正式發布，2024年初用戶終於有機會一親芳澤。

蘋果將Vision Pro視為革命性的空間運算設備，使用者更可以透過裝置上的旋鈕在「空間環境」在AR與VR間切換。除此之外，Vision Pro使用2,300萬畫素micro-OLED 螢幕，並能透過語音、手部及眼睛追蹤。可惜的是產能有限，初期僅會在美國販售，而售價3,500美元（約台幣10萬8970元）要價不菲。

2.iPhone 16

先前傳聞指出，2024年蘋果iPhone 16可能擁有iPhone 15 Pro系列的獨有功能，如動作按鈕及更快的3奈米蘋果A系列晶片 ，其中動作按鈕更可能從機械式改為電容式設計。先前聯合新聞網《科技玩家》報導iPhone 16將搭載一個全新電容式按鍵，具備壓力感應並提供觸覺回饋，可能作為拍攝影片的特殊按鈕。

除此之外，有關iPhone 16的傳聞如重新設計鏡頭排列、iPhone 16 Pro螢幕尺寸變大、4800萬像素鏡頭、Wi-Fi 7及更快的5G晶片。

3.Apple Watch X

紀念Appel Watch推出十周年之際，下一代Apple Watch 10很可能取名為「Apple Watch X」。

而2024年Appel Watch傳出可能採用全新設計，更為輕薄的機身及新的錶帶連接設計。新的錶帶連接設計可以節省內部空間加大電池容量，但也意味著現有錶帶可能無法相容新的Apple Watch。

Apple Watch X也傳出具備血壓監測及睡眠呼吸中止症的檢測功能，提供用戶更詳盡的健康資訊。

4. iPad Pro 搭載OLED螢幕

蘋果可能在2024年將iPad Pro導入OLED螢幕，型號上提供13吋和11.1吋二種尺寸，以及更快的蘋果M3晶片。

iPad Pro推出以來一直沒有較大變化，此次可能採用全新的OLED螢幕，令人期待2024年蘋果的全新設計。

5.AirPods 4

2024年AirPods也有機會迎來不同的設計，採取更短的耳機柄部、提升耳朵貼合度及音質，同時可能一次發表2種型號。

兩種不同價位型號中，較昂貴的具備現有AirPods Pro的主動降噪功能，而充電盒 新增用來尋找裝置的揚聲器，並採取Type-C（USB-C）充電接頭。