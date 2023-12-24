蘋果主管暢談自研晶片 很仰賴台積電但不排除多元化

蘋果硬體科技高級副總裁斯魯吉。（路透）

蘋果公司的硬體部門主管受訪時表示，蘋果為自家產品自研晶片 ，是公司過去20年來「最深刻的變化」，同時透露自研晶片有很大一部分仰賴台積電 ，但也不忘表明，蘋果總是對晶片代工來源多元化持開放態度。

蘋果硬體科技高級副總裁斯魯吉（Johny Srouji）和硬體工程高級副總裁特納斯（John Ternus）在11月接受財經媒體CNBC專訪，談到與蘋果晶片業務相關的話題。

斯魯吉表示：「由於我們不對外銷售晶片，我們聚焦在產品上。這讓我們有餘裕可進行優化，而擴容式架構讓我們可在不同產品間重複使用各部件。」

斯魯吉解釋說，硬體科技和硬體工程團隊合作，再加上軟體團隊配合，構成了獨特的合作關係，讓蘋果能夠打造完全為產品優化的整合產品。

特納斯說，雖然蘋果確實擁有一支設計團隊，能夠打造出令人驚豔的產品，但「他們過往受限於能夠取得的（技術），而我認為蘋果對於自家產品在過去20年的最深刻變化是，現在許多技術都是自家的…其中最重要是我們的晶片」。

隨著蘋果將在產品中導入3奈米晶片，引發外界關於產能的問題，斯魯吉說，他無法對此問題談論太多，因為這和代工業者面臨的問題。談到合作夥伴台積電時，斯魯吉說，「我們相信他們有符合我們需求量的產量與產能規模」。

當被問及蘋果是否有要讓晶片在日本 生產的急迫性時，斯魯吉說，蘋果「總是希望擁有多元化的供應。在亞洲、歐洲和美國，這就是為什麼我認為台積電在亞利桑那州蓋晶圓廠很好」，而其他晶圓業者也在進行分散化事宜。

斯魯吉說：「我們在內部晶片方面確實有很大一部分仰賴台積電，而我認為它實際上非常複雜。這些電晶體技術非常先進且複雜，但仍有一些原則。」

特納斯補充說：「我們總是想為了最佳的產品實現並打造地表上最佳的晶片，那是我們的北極星（指引）」，這代表需要最佳的工具和技術，以及符合蘋果目標、可靠性和依據蘋果所需擴充規模的合作夥伴。

雖然蘋果長期與台積電有合作關係，但蘋果總是「探索各種選項」，而且總是對其他供應商持開放態度，前提是這些業者須符合蘋果的標準，而且能應付蘋果的要求。斯魯吉說，「我認為多元化是好的」，但蘋果應該始終以能否滿足其需求為原則。

關於地緣政治緊張情勢可能影響在台灣的生產，斯魯吉說他無法揭露未來計畫，但蘋果「總是向前看，我們有策略性的押注，而我們對規劃是非常審慎的」。