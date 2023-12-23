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史坦普締造連8周上漲 下周正好趕上「聖誕老人」列車 有望登新高

編譯劉忠勇／綜合外電
美國股債市下周一因耶誕節假期休市一日。（路透）
美國股債市下周一因耶誕節假期休市一日。（路透）

美國股市史坦普500指數連續八周上漲，創下六年來最長連漲紀錄，新公布的通膨數據讓市場更篤定明年降息會來得更早且更深。華爾街如今無不期待，史坦普500指數正好可以搭上「聖誕老人行情」，在2023年最後一周登上歷史新高。

史坦普500指數周五上漲0.2%，一周漲近0.8%。那斯達克綜合指數也上漲0.2%；道瓊工業指數則小跌約18點。費城半導體指數漲0.4%收在歷史新高 4,132.855點；台積電ADR漲0.6%。

美國公債連續四周上漲，是3月來最久漲勢。美國10年期公債殖利率由周四的3.893%上升至3.907%。

美國股債市下周一因聖誕節假期休市一日。

聯準會（Fed）偏好參考的11月個人消費支出（PCE）物價年增率2.6%低於預期， 六個月的年化增率降至1.9%，已低於Fed官方2%的通膨目標。

據芝加哥商品交易所利率期貨市場顯示，投資人如今認為Fed在明年3月降息的機率已接近90%。

史坦普500指數距歷史新高只差不到1%，部分投資人已開始為周五展開的「聖誕老人行情」行情布局，Piper Sandle首席市場技術分析師強生（Craig Johnson）指出，「自1928年以來，市場從12月最後五天到新年頭兩天平均漲幅在1.7%，上漲機率高達79%」。

史坦普500指數今年已上漲23%。從投資人持有資金雄厚的情況來看，美股可能掀起又一由「生怕錯過」（FOMO）心理而掀起的漲勢。

據聖路易聯邦準備銀行統計，貨幣市場基金總規模約6.1兆美元，逼近歷史新高；而據美國銀行調查，基金經理人布局的證券部分還不高，尚有現金可以動用，目前現金持有比率約4.5%，「加碼」證券者只有15%，遠低於歷史高峰60%。

Hennion & Walsh 資產管理公司投資長馬恩（Kevin Mahn）說：「我認為市場在這波漲勢方面有點過了頭，不過我預料還會再稍微往上漲一些， 只因為FOMO交易。」

在華爾街為通膨數據雀躍之際，花旗經濟學家提醒勿過度樂觀，他們認為服務業物價仍漲得太快。花旗經濟學家也警告諸多風險可能有礙前景，像是商船因中東局勢紛擾從紅海改道對全球貿易造成的干擾。

史坦普500 投資 殖利率

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Fed貨幣政策轉向 全球跟進

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