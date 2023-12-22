三大股指連8漲 史指6年來首見

通膨數據降溫後，史坦普500指數上漲，主要股指連續第8周上漲，華爾街希望延續年終漲勢。路透

通膨數據降溫後，史坦普500指數上漲，主要股指連續第8周上漲，華爾街希望延續年終漲勢。

道瓊工業指數下跌18.38點或0.05%至3萬7385.97點。那斯達克 指數上漲29.11點或0.19%至1萬4992.97點。

史指上漲7.88點或0.17%至4754.63點。較創紀錄收盤價還有0.9%的距離 ，較盤中紀錄則差1.3%。

三大股指連續第8周上漲，這是史指自2017年以來首見，道指是2019年來首見。史指本周上漲0.8%，道指上漲0.2%。那指同期上漲1.2%。

道瓊成分股Nike在下修銷售財測並宣布未來3年削減約20億元成本後，股價下跌11.83%。

聯準會最偏好的通膨指標數據低於預期。11月核心個人消費支出(PCE)物價指數上月僅上漲0.1%，較去年同期上漲3.2%，基本符合預期。道瓊經濟學家預計月增率和年增幅分別為0.1%和3.3%。

AXS Investments執行長巴素克(Greg Bassuk)表示：「我們認為，聯準會在審查通膨狀況時重點關注的今天的PCE數據，進一步鞏固了通膨的下行軌跡。」「這是今天讓投資人興奮的另一個催化劑，軟著陸似乎更接近確定。」

隨著債券殖利率下降以及交易員押注降息，市場漲勢最近有所擴大。小型股羅素2000指數上漲0.84%，連續第6周上漲。

巴素克表示：「這凸顯出這次假期反彈的廣度和深度，這對進入2024年的投資人來說是個好兆頭。」

美股下周一(25日)因聖誕節休市。

伍德(Cathie Wood)操盤的旗艦ARK Innovation ETF最近表現出色，以至於在12月和第4季都擊敗了所有Magnificent 7股票。光是本周它就擊敗了7個中的5個。

Wood's ETF 12月上漲15%，Meta Platforms上漲8%，Alphabet上漲7%，亞馬遜和特斯拉 上漲5%，輝達 上漲4%，蘋果上漲2%，而微軟本月 下跌1%。

第5季ARK Innovation飆升33%，而亞馬遜為21%，微軟為19%，Meta為18%，蘋果為13%，輝達為12%，Alphabet為8%，特斯拉為1%。

本周只有Alphabet的7%和Meta的6%表現超過伍德的ETF。今年只有輝達的234%、Meta的194%和特斯拉96%表現更佳。

BTIG策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，史指在試圖達到全新歷史高點時可能會動搖。目前，史指較其收盤價和盤中紀錄距離約1%。

克林斯基指出：「總體而言，未來幾周可能會在4600-4800點區間盤整，並在表面下持續波動。」「考慮到成交量，價格下跌的風險似乎有所增加，但這可能要到2024年才會發生。」

他強調 : 「無論如何我們都應保持警惕，不要太過自滿。」

必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)表示將以價值140億元的交易收購生物技術公司Karuna Therapeutics，生技股跑贏大盤。

那斯達克生物技術指數(NBI)上漲2.43%。2023年至今表現不佳，與史指23%的漲幅相比僅上漲2.81%，因為較高的利率使生技公司的前景黯淡。

但克林斯基指出，這種走勢對該指數來說是一個有希望的跡象。該指數過去兩年一直在下跌，「結果是那斯達克生技指數(NBI)今年重新回到正值區域。它在2021年和2022年出現下滑，而自1993年以來，它還從未出現過連續3年下滑的情況。」「雖然無法預測今年最後幾天會如何，但今天的走勢令人鼓舞，因為它非常接近突破4400點以上的多年基點。」

NBI收報4291.74。