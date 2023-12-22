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業績才剛好轉 這家公司CEO給員工年終感言竟是…

編譯易起宇／綜合外電
美國線上家具公司Wayfair執行長夏亞在員工信中向員工喊話，希望員工少偷懶、多工作。 路透
美國線上家具公司Wayfair執行長夏亞在員工信中向員工喊話，希望員工少偷懶、多工作。 路透

美國線上家具公司Wayfair第3季才剛脫離連九季的營收下跌，業績恢復成長，但該公司執行長送給員工的年終訊息卻是：「別逃避做更多的工作，要把工作融入生活」。

CNN報導，Wayfair執行長夏亞（Niraj Shah）本月稍早在一封慶祝公司近期成功的信中告訴員工：「勝利需要的是努力工作。我相信，我們大部分的人都是有遠大志向的，會在看到自身努力化為真實結果的喜悅中尋找成就感。」「不必逃避長時間工作、做個負責任的人，而且將工作與生活融合。歷史上沒有太多證據證明懶惰能獲得成功。」

此外，夏亞也鼓勵員工要把公司的錢當作自己的錢，但這裡不是指私吞，而是在公務使用時要錙銖必較。他說：「如果是你自己的錢，你會不會花那麼多錢在那上面？那個價錢合不合理？以及，你有沒有貨比三家，討價還價？」

Wayfair的業績在新冠疫情初期一飛衝天，因被關在家裡的消費者轉向網路上購買家具。但隨著消費者回到實體門市購物，該公司去年開始陷入困頓。

在面臨連九季營收下滑後，Wayfair今年第3季營收終於恢復正成長，淨營收達到29億美元，年增3.7%。

儘管如此，夏亞在信中仍告訴員工，為了完全恢復之前的榮景，他們「仍有一些工作要做」。

不過，經濟學家布魯（Nicholas Bloom）似乎對夏亞的這些說法感到不屑。他在CNN節目上受訪表示：「如果Wayfair想要讓員工每周工作80小時，他們應該先給員工加薪50%。」

他說：「我不認為這對一般員工來說叫做成功。」他表示，美國的勞動市場很強勁，員工可以有自己的選擇。

美國線上家具公司Wayfair執行長夏亞在員工信中向員工喊話，希望員工少偷懶，多...
美國線上家具公司Wayfair執行長夏亞在員工信中向員工喊話，希望員工少偷懶，多工作。 路透

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