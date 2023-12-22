2023回顧／美元、美債等四大市場驚奇 跌破專家眼鏡

在利率升得「更高、更久」的展望下，美元2023年竟然回軟。（路透）

回顧2023年金融市場走勢，至少有四個重大意外發展跌破眾多分析師眼鏡，也讓市場交易員措手不及。

一、美元走貶

儘管聯準會（Fed）決策官員一再強調利率將升得「更高、更久」的政策基調，美元2023年卻是震盪走低。追蹤美元對六種主要貨幣走勢的ICE美元指數（代碼DXY）最新報價為101.62，約比年初價位跌1.83%。

美元走貶反映美國通膨持續降溫，不僅促使Fed暫停升息，也升高明年Fed降息的預期。

Fed主席鮑爾在今年最後一場貨幣政策會後記者會發言明顯「轉鴿」，以「降利率指日可待」的明示取代「更高、更久」的說法，更提前給市場送來耶誕大禮，使美元到年終時節仍欲振乏力。

美元回軟往往助漲股票等資產價格，從最近幾個交易日的市況可見一斑。

不過，美元回軟帶動的漲勢能否延續至2024年，仍有疑問。一來，近來Fed官員紛紛發言，設法淡化鮑爾給市場「鴿派」的印象。二來，今年美元疲軟，也是受其他主要央行立場比Fed更「鷹」所驅動，特別是歐洲央行（ECB）。但那種情況似乎不太可能持續到2024年底。

二、成長題材股鹹魚翻身

有「女股神」之稱的方舟創新ETF（代碼ARKK）創辦人伍德（Cathie Wood）是說故事高手，她特別深諳向投資 人推銷「成長題材股」，亦即她ETF大舉押注的標的。

這類成長題材股的特色，就是未來價值對今天的利率水準極其敏感。所以，這類型股票在利率往下降的時期，表現超強；在利率預期走高的時期，走勢就踉踉蹌蹌。

所以，ARKK今年來飆漲逾70%，就很合邏輯。因為，在年關將近時鮑爾轉「鴿」，硬是讓方舟創新ETF氣勢大振，從2022全年慘跌67%、在中型成長型ETF中敬陪末座的悲慘境地，奇蹟似地躋身2023年晨星績效排名前1%，有望「從吊車尾變成第一名」。

不過，2024年這種交易還有多大上漲空間，仍要看利率還能從目前水準往下掉多少。

三、全球債市回神

檢視美國、英國和德國10年期公債殖利率 走勢圖便知，美國和德國公債殖利率在10月升到頂，英國公債殖利率更早在8月就觸頂，之後便走下坡路。或許最諷刺的是，英國和美國10年期殖利率目前的水準，幾乎都重返2023年1月1日的價位！這種巧合顯示，有時候，走了漫漫長路，繞了一大圈，還是回到原點。

債券 殖利率回落，走勢相反的債券價格回升，激起投資人對2024年終於是「債券年」的期待。

但問題是，殖利率今後進一步下降的空間還有多少。基於全球「債券大師」近幾年抓債市轉折點頻頻失準，投資人在樂觀看待前景的同時，也應提防何時債市賣壓再起。

四、大宗商品未見超級周期

中國2022年底解除嚴苛的「清零」防疫政策，引燃中國經濟將強勁復甦、帶旺大宗商品市場的希望。不料中國經濟復甦遠不如預期，商品行情強彈的希望隨之落空。

中國經濟表現令人大失所望，從全球大宗商品指標股嘉能可（Glencore Plc）2023股價表現可見一斑。今年大半年，該股一直在區間狹幅盤整。

2024年整體商品行情是會持續區間盤整，還是向上或往下突破？

目前商品價格（特別是油價）仍然守分寸，看來出現意外猛竄、激升通膨的風險不大。

但萬一油價突然暴漲，特別是倘若以哈衝突跨出加薩走廊、戰火蔓延至更廣的中東地區，那麼通膨恐慌恐怕就會捲土重來，給市場目前的亢奮氣氛大潑冷水。

反過來說，假如明年原物料價格滑落，可能指向通膨減緩或甚至通縮，儘管此刻看來機率不高，但若中國經濟仍然步履蹣跚，也並非絕無可能。

總之，未來一年，這四股趨勢會持續或翻轉，仍有許多變數。與其瞎猜未來發展，投資人倒不如先了解將來可能發生哪些情境、哪些結局可能最令市場意外。回首2023年來時路，最重要的意義就在此。