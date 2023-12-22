股神巴菲特的波克夏用更高均價 再加碼西方石油 持股比27.7%

繼上周買進1000多萬股西方石油公司（Berkshire Hathaway）的股票後，「股神」巴菲特的波克夏公司本周又加碼520萬股。（美聯社）

「股神」巴菲特 旗下投資公司波克夏 （Berkshire Hathaway）周四向美國證管會提交文件，申報近幾天又加碼買進了西方石油 公司（Occidental Petroleum）520萬股，目前總計持有2.437億股，占這家大型能源公司的股權升高到27.7%。

波克夏自周二到周四之間分批買進西方石油，平均價格大約每股60美元，總共買了3.13億美元，持股價值達147億美元。

在中斷一個多月之後，波克夏上周又重新開始買進西方石油的股票。在此之前，西方石油於12月11日宣布以120億美元收購私營石油天然氣公司 CrownRock，波克夏上周以大約56美元的均價敲進西方石油1,000多萬股，被視為對該公司的收購案投下信任票。

巴菲特自2022年初以來一直在累積對西方石油的持股。今年大多以60美元或更低的價格買進該股。西方石油股價周四上漲0.5%至60.44美元。

因為持股比已逾10%，波克夏不管買進或賣出西方石油，都需申報持股變動。

巴菲特今年5月在波克夏年會上表示，他並不尋求對西方石油的控制權，他對執行長霍盧布（Vicki Hollub）領導下西方石油的經營狀況感到滿意。