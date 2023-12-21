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NIKE調降營收展望、公布要省20億美元 股價在盤後慘摔10%

編譯季晶晶／綜合外電
運動品牌耐吉（Nike）周四調降銷售展望，並公布要節省20億美元成本的計畫。（美聯社）
運動品牌耐吉（Nike）周四調降銷售展望，並公布要節省20億美元成本的計畫。（美聯社）

全球知名運動品牌耐吉（Nike）周四調降營收展望，同時公布未來三年將透過裁員和簡化產品種類，削減大約20億美元成本的計畫。

這家運動用品巨擘現在預計全年營收僅能成長約1%，此前預期中間個位數的增幅。根據財務長傅蘭德（Matt Friend），新展望反映總體不利因素增加，「尤其是在大中華區和歐非中東（EMEA）」。

耐吉股價在盤後交易應聲重挫10%。稍早在正常交易時段小漲0.91%到122.53美元，截至周四收盤，今年來上漲4.7%，遠遠落後於標普500指數的漲幅。

耐吉執行長杜納霍（John Donohoe）在電話會議上對分析師說：「我們對今年下半年的規畫，採取更加審慎的態度。」他補充表示，耐吉降低對電子商務成長幅度的預期。

該公司仍預計毛利率會擴大1.4至1.6個百分點。如果不計整頓費用，全年獲利將能達成預期目標。耐吉預估會有4億至4.5億美元的稅前整頓費用，大部分發生在本季，「主要與員工資遣費用有關」。本月稍早，有媒體報導耐吉過去幾周一直在悄悄裁員，並計畫進行更廣泛的整頓。耐吉尚未置評。

作為削減成本計畫的一部分，耐吉將簡化產品種類、加強自動化和提振技術實力，並減少管理層級以精簡組織，同時也將「利用規模來提高效率」。

本季營收較去年同期增加約1%到133.9億美元，遜於分析師估計的134.3億美元。這已是耐吉連續第二季銷售不如預期，是2016年以來首見連續未達預期。但每股盈餘1.03美元，優於華爾街預期的85美分，表明其成本節約舉措已開始實施。

大中華區的銷售低於預期，投資人對該市場經濟復甦的疑慮成為焦點。在9月底上季財報發布後的電話會議上，杜納霍曾說「對未來和細分市場裡中國大陸消費者充滿信心」。

管理層今年大部分時間都在清庫存，去年此時，耐吉庫存增加嚇壞人的43%，商品過剩導致新品無法上架，嚴重影響利潤率，如今庫存狀況大為改觀，本季庫存下降14%到80億美元。

裁員 華爾街 投資

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