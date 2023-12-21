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紅海危機影響持續 德國赫伯羅德25艘貨船年底前繞道

編譯吳孟真／綜合外電
德國航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）21日宣布，年底前將有25艘商船改道，避開商船攻擊事件頻傳的紅海海域。 路透
德國航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）21日宣布，年底前將有25艘商船改道，避開商船攻擊事件頻傳的紅海海域。 路透

德國航運巨擘赫伯羅德（Hapag-Lloyd）21日宣布，年底前將有25艘商船改道，避開葉門叛軍「青年運動」（Houthis）在紅海和蘇伊士運河攻擊商船的行動。赫伯羅德一名發言人表示，年底將有進一步的決定。

自10月7日「以哈衝突」爆發以來，國際航運公司船隻行經的紅海海域，發生多起商船攻擊事件。赫伯羅德一艘名為Al Jasrah的船隻，15日在開往新加坡途中，在葉門附近遭到攻擊。

赫伯羅德的競爭對手如馬士基（Maersk）和地中海航運（MSC），也因紅海海域的攻擊事件，陸續宣布暫緩通航此地海域。

赫伯羅德的發言人說，至今尚未得到關於美國計劃組成海上特遣隊，在紅海進行聯合巡邏，對抗當地的攻擊事件的更詳細的資訊。

海運費用和航運公司的股價因紅海危機而雙雙上漲，意謂在東、西半球間行駛的商船因為必須改道繞行非洲好望角，航程和時間加長，貿易支出隨之增加。改道繞行非洲好望角，航程將增加約3,500海里，相當於多出近10天。

國際連鎖家具製造商宜家家居（Ikea）已示警，自家產品的材料供應將因航運受阻而有延誤，這將造成特定商品的供給量受限。

英國零售協會（British Retail Consortium）的歐畢（Andrew Opie）表示，年底購物季不會受到紅海危機的影響，因為商品早已上架。但未來有些商品將花更久時間才能運抵。

航程變長也將使運費增加。海空貨運市場分析公司Xeneta估計，亞洲和北歐間的單向航行，就可能增加100萬美元的費用，此成本最終將轉嫁到消費者身上。

赫伯羅德發言人豪普特（Nils Haupt）表示，未來航運費用勢必提高，但運費只占多數產品成本的一小部分，消費者應不至於感受到商品價格有太大的漲幅，並說「我們只會在確保船員、船隻和船上貨品絕對安全後，才會恢復行駛蘇伊士運河和紅海的航道」。

蘇伊士運河 新加坡 德國

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