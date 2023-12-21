紅海危機旺到空運？出口業者研擬海陸空各種複合貨運

隨著紅海危機衝擊全球貨運供應鏈，出口業者正忙著尋找替代的空運、陸運和海運路線。（路透）

隨著紅海危機衝擊全球貨運供應鏈 ，出口業者正忙著尋找替代的空運、陸運和海運路線，把玩具、紡織品、茶葉和汽車零件等貨物運給零售商。例如服飾業者Abercrombie & Fitch已計畫改採空運，以避免貨運受擾。

從11月19日以來，伊朗 支持的葉門胡塞武裝分子提高攻擊行經紅海的船隻，以示支持哈瑪斯對抗以色列。這些攻擊擾亂透過蘇伊士運河 連接歐洲、北美和亞洲的一條重要貿易路線，而改採其他航線會導致貨櫃運輸成本飆高，甚至提高兩倍以上。

標普全球公司在報告中表示，如果供應受擾時間延長，為沃爾瑪、Ikea等大型零售業者供貨的消費品產業將面臨最大影響。

OL USA執行長貝爾的團隊建議航運和物流業者，為紅海干擾長達至少90天做準備。

德國貨運代理業者Hellmann全球物流公司空運營運長克萊茵-拉斯特胡思表示，一些行動迅速的公司已嘗試轉向複合運輸，也就是牽涉到兩種以上的運輸方式。他說，公司已見到服飾、電子產品和科技產品等消費品合併使用空運和海運的需求增加，像是貨物先由海運送到杜拜港口，接著改由飛機空運，「這樣的替代路線讓客戶能避免紅海危險區域和繞道非洲南端的長途」。

Ikea表示，正尋求運貨的其他選項。該品牌多數產品都是從亞洲出貨，途經紅海和蘇伊士運河抵達歐洲和其他市場。美國服飾品牌Abercrombie在發給供應商的電郵中表示，計畫盡可能從海運改為空運，避免受擾。

供應鏈集團ITS Logistics副總裁布拉希爾表示，雖然運輸緊急或重要物品的公司可能會選擇空運，但運費高昂，代表這並非是通盤的解決辦法。根據SEKO物流公司商業長柏克指出，空運比海運成本高出5倍至15倍，以歷史標準而言，貨櫃航運費率仍低。

如果讓貨物上架的時間拉長一倍，會有更多託運方將改採空運，尤其是設計師品牌與高階電子產品等高價商品。