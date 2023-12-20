改道避紅海的貨物總值達350億元 專家示警亞洲恐缺櫃

紅海紛擾正影響海運業者。(路透)

航運業者迄今已將價值約350億美元的貨物從紅海航線轉移出去，以因應可能遭遇葉門胡塞武裝份子攻擊的威脅。

CNBC網站報導，自從以哈戰爭在10月爆發以來，中東水域發生15次攻擊事件，這導致航運業者正讓旗下船舶改為行駛其他水域。美國國防部 長奧斯汀已宣布成立國際海上特遣部隊，確保商船平安通行。

Kuehne+Nagel高級副總裁兼貿易海運物流部門全球主管蒙托隆表示，目前有57艘貨櫃船繞改為繞道非洲南端好望角航行，避免穿越紅海與蘇伊士運河 。他說：「愈來愈多將採取這條航線。這些貨櫃船的總運量為70萬個20呎櫃。」

MDS Transmodal高級顧問特奧多羅說，這些貨櫃的貨物價值大約5萬美元，代表改道其他水域的貨物總值高達350億美元。海運業者和企業正忙著向美國託運方解釋他們可能面臨貨櫃延後抵達的情況。

特奧多羅表示，航運業者可望部署額外的船隻，原因是船隊運能在過去12個月已提高逾20%。他說：「除了改道外，海運業者可能也開始調整他們的航運網絡。不過，改道和調整都需要時間，而且也不會沒有代價，希望不會見到像是不久前的高運費費率。」

Kuehne+Nagel的蒙托隆則說，由於船舶調整抵港時間，港口當局預料將見到壅塞情況。他說：「情勢非常不定，這些網絡的重新配置也非常複雜，因此我們預期會出現一定程度的受擾。在亞洲，可能會出現欠缺空櫃的問題，因為重新把空櫃配置到具有需求地區域，將花上10天至20天更久的時間。」

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）執行長柯文勝表示，預期會海運延誤會長達兩周至四周，「歐洲更加仰賴蘇伊士運河。延誤對歐洲的影響更深」。

SEKO物流公司表示，已告知美國客戶，東岸的貨物預料會延誤約10至14天抵港，如果出現大量船舶在相近的時間內靠近預定地泊位，在港口可能會出現進一步的延誤。