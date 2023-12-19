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漢莎航空宣布斥資90億 採購80架空巴與波音飛機

中央社／法蘭克福19日綜合外電報導
德國航空巨頭漢莎航空。(路透)
德國航空巨頭漢莎航空。(路透)

德國航空巨頭漢莎航空（Lufthansa）今天宣布已向波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）分別訂購40架飛機，總價約90億美元，以推動機隊現代化。

法新社報導，漢莎航空透過聲明表示，採購的波音飛機型號為737-8 MAX，空巴型號則為A220-300。

漢莎航空董事會成員凱瑟爾（Detlef Kayser）表示，「我們正加速推動公司史上規模最大的機隊現代化進程。」

他指出，新飛機將更安靜、更舒適，且其二氧化碳排放量將比前代減少30%。

空巴新機預計將提供給漢莎子公司「城市航空」（City Airlines）使用。該公司將於2024年夏季開始營運，首架飛機則預定於2026年交付。

可用於短程和中程航線的波音新機則將於2027年開始交付。漢莎尚未決定這些飛機將交給集團旗下的哪間公司使用。

目前漢莎集團旗下擁有漢莎航空、歐洲之翼航空（Eurowings）、奧地利航空（Austrian）、瑞士航空（Swiss），以及布魯塞爾航空（Brussels）。

據報導，漢莎的目標是在2030年底前將淨碳排量減至2019年的一半，並在2050年實現碳中和。

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