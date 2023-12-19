道指連漲九日 史指接近新高

由於聯準會最近在利率上轉向鴿派提振了股市，史坦普500指數上漲，接近歷史新高。路透

由於聯準會最近在利率上轉向鴿派提振了股市，史坦普500指數上漲，接近歷史新高。

道瓊工業指數上漲251.9點或0.68%至3萬7557.92點。史指27.81點或0.59%至4768.31點。那斯達克指數上漲98.03點或0.66%至1萬5003.22點。

隨著股指上漲，史指距離超越其創紀錄收盤價約0.7%，距離追平2022年1月創下的盤中高點約1.2%。

Walgreens Boots Alliance是道指表現最好的股票，上漲4.2%。同時，太陽能股Enphase Energy和First Solar是史指漲幅最大的個股，分別上漲9.1%和4.05%。

能源股表現優於大盤，隨著油價 上漲，整體指數上漲超過1%。西方石油 公司上漲2.26%，哈里伯頓和埃克森美孚上漲超過1%。

在上周創下歷史新高後，道指連續第9個交易日收高。這也是7月以來最長的連漲走勢，也是1990年以來第10次連續9個交易日以上連漲。在目前的連漲過程中，道指至今已上漲超過1400點，漲幅約4%。

其30支成分股中有6支在連漲期間上漲超過10%，而只有4支下跌。

高盛(Goldman Sachs)和開拓重工(Caterpillar)在連漲期間分別上漲11.5%和13.6%，帶動道指上漲。這兩支股票合占道指漲幅超過三分之一。

另一方面，聯合健康保險(UnitedHealth)下跌4.5%，成為跌幅最大的股，因為該保險公司目前是道指價格最高的股票。

股市最近進入反彈模式，聯準會上周表態可能在2024年降息三次的跡象為市場提供了催化劑。在股市通常強勁的本季，通膨降溫和國債殖利率 回落也幫助了風險資產。

Bokeh Capital Partners創辦人佛瑞斯特(Kim Forrest)表示：「這種買股的偏見正在根深柢固。」「除非新聞改變，否則可能會每天走高。」

所有三大主要股指均預計在12月全部上漲。史指本月上漲超過4%，上周剛創下2017年以來最長的單周上漲走勢。道指和那指分別上漲超過4%和5%。

由於美國國債殖利率下降提振了房市前景，房屋建築和房屋建商股票上漲，延續了近期的漲勢。

iShares U.S. Home Construction ETF(ITB)和SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)分別上漲1.42%和1.37%。本月分別上漲16%和14%。

美國商銀表示，Fortinet最近的表現不佳創造了買入機會。分析師李阿尼(Tal Liani)重申了對該網路安全股票的買入評級，指稱Fortinet的交易價格與同業「最高」。Fortinet在2023年可能會成長約17%，但其競爭對手CrowdStrike、Palo Alto和Zscaler今年的漲幅都超過一倍。

他表示，Fortinet未來兩季將繼續面臨一些疲軟的局面。他降低對該公司2024年的預期，但預計Fortinet明年可望出現反彈。

他寫道：「我們相信，一旦公司度過當前的負成長周期並開始展現出成長重新加速的跡象，該股就會復甦。」「我們重申買入評級和65元的目標價，並強調它是2024年的關鍵股票選擇之一。」

65元的目標價大約較18日收盤價高出15%。該股上漲2.94%。

油價上漲逾1%，因交易商擔心葉門武裝分子襲擊船隻，導致紅海航運中斷。

西德州中質原油1月合約上漲97分或1.34%收每桶73.44元。2月布蘭特原油合約上漲1.28元或1.64%收每桶79.23元。

英國石油公司18日宣布，由於胡塞武裝襲擊船隻，出於安全考慮，該公司將暫停通過蘇伊士運河的運輸。美國正在擴大多國海上力量，以保護船隻免受攻擊。

根據Strategas的數據，截至12月15日，前10大股票走勢占史指近70%，使其成為30多年來全年上漲的第二高。

ETF策略師索恩(Todd Sohn)在給客戶的報告中表示，最大的10支股票占史指的69.5%。自1991年以來，比它更高的一年是2007年的接近79%。

那一年對一些投資人來說肯定是一個警鐘，但好消息是，隨著市場反彈似乎正在擴大，最近幾周的集中度已經被稀釋。