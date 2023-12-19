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傳輝達推中國特供版RTX 4090 D 12月28日發布

記者林宸誼／即時報導
傳輝達推中國特供版RTX 4090 D，12月28日發布。（路透）
傳輝達推中國特供版RTX 4090 D，12月28日發布。（路透）

為應對美國對中國半導體出口新規限制，輝達正推出為中國市場定制的全新顯卡GeForce RTX 4090 D，以解決原有的高階遊戲顯卡RTX 4090無法在中國銷售的問題。有消息傳出，RTX 4090 D將在28日晚間10時發布。

集微網報導，RTX 4090 D需要滿足綜合運算性能（TPP）小於4800的限制，目前RTX 4090無論FP8還是FP16的TPP都是5286，比限制值超出10%左右。輝達或將減少RTX 4090 D的CUDA核心數量，即少於RTX 4090的16,384個才能滿足出口限制。

先前有報導稱，RTX 4090 D的整卡功耗（TDP）為425W，低於RTX 4090的450W，同時RTX 4090 D也不支持超頻。而顯示卡廠商上周應該已經收到樣品做測試。

據瞭解，新款顯卡的基礎時率比RTX 4090的2235MHz高出45MHz至2280MHz，而加速頻率則與RTX 4090相同，仍為2520MHz。

此外RTX 4090 D仍然會配備24GB的GDDR6X顯存，頻寬超過1TB/s，定價方面可能也會與RTX 4090相同，官方建議零售價（MSRP）為人民幣1萬2,999元（約1835美元）。

此外，為了應對A800和H800 AI晶片的禁售，有消息稱輝達將推出H20、L20和L2等降規版AI晶片。

兩位消息人士透露，輝達已告知中國客戶，針對中國市場的新型人工智慧（AI）晶片H20的推出時間將推遲到2024年第1季，這是輝達為遵守美國新出口限制而開發的三款針對中國市場的晶片中功能最強大的一款。

輝達 晶片 AI

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