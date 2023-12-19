2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

備受敬重的前摩根士丹利和黑石市場策略師韋恩（Byron Wien）2023年以90高齡辭世，他過去37載每年年終發表的「十大驚奇」專欄，向來是投資人期待的年度大預言，既因其真知灼見，也因跳脫框架、刺激思考。

MarketWatch報導，韋恩老友避險基金Seabreeze Partners Management經理人卡斯（Doug Kass）決定以2024年「十大驚奇」預言向韋恩致敬，並接續這項年底預測慣例，以下是他堪稱語驚四座的新年預言：

一、美國首位女總統誕生

卡斯預言，前美國總統川普被判「妨礙司法」和「串謀」有罪，與現任總統拜登 達成協議，以川普退出2024總統競選換取特赦。拜登9月初贏得民主黨提名後不久，因突發健康緊急狀況，也退出選舉。結果民主黨徵召密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）披卦上陣，與共和黨候選人海理（Nikki Haley）捉對廝殺，不論是誰勝出，都將成為美國史上第一位女總統。

二、摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）離職加入海理或惠特默政府，出任新政府的國務卿。雷克（Marianne Lake）繼任為摩根大通新任執行長。

三、地緣政治衝突進一步升溫，油價 漲破每桶110美元，美國汽油價格直逼每加侖6美元大關。卡斯預言，烏克蘭將失去美國支持，開始談判分割領土，不得不把東部割讓給俄羅斯。同時，北韓威脅入侵南韓，伊朗完成核武庫擴建並向以色列挑釁，引發兩國衝突。北京未犯台，但在南海持續軍演騷擾。全球經濟不堪供應震撼衝擊，俄羅斯和沙烏地阿拉伯共謀減產，油價隨之飆漲，激勵埃克森美孚、西方石油、雪佛龍2024年股價分別大漲逾30%。

四、美國經濟既非「軟著陸」也非「硬著陸」，而是陷入「遲脹」（slugflation）--經濟成長遲緩，通貨膨脹揮之不去。

卡斯預測，美國工資持續以3%~4%的速度增長，失業率依然低於4.5%。中國大陸經濟復甦則開始強得出奇，帶動大宗商品價格翻揚，油價展開緩慢但穩定的回升。通膨未如聯準會（Fed）所願大幅回落，仍遠高於2%目標。但Fed依然啟動降息，7月前調降兩次利率，導致通膨復熾，夏末油價猛竄阻撓Fed進一步降息。結果就形成經濟「遲脹」局面。

美國10年期公債殖利率 先是在3.75%~4.75%之間起伏，但年底一波衰退形成，把預算赤字占國內生產毛額（GDP）比率推升到10%以上，加上新發行美債令債市消化不良，10年期殖利率重返5%以上，在觸及5.5%後，Fed結束量化緊縮（QT），暫時恢復量化寬鬆（QE），違背堅持通膨目標的諾言。

五、美股標普500指數攻克不了4,900點關卡，隨後在油價恐慌中跌破4,100點。

儘管總體經濟、地緣政台和美國政壇戲劇性發展不斷，標普500指數2024年狹幅盤整程度是多年來之最。年底收黑，跌幅在5%至10%。蘋果等股票領跌，那斯達克綜合指數全年跌幅介於10%與20%之間。結果市場「廣度」並未進一步改善，因為許多羅素指數成分股面臨財務和營運逆風，拖累羅素指數全年收跌。

六、全球市值最大、最受歡迎的蘋果股票，2024年慘遭滑鐵盧，全年股價出現「很大的百分比跌幅」，跌破每股130美元價位，反映美中貿易衝突加劇的打擊。卡斯預估，明年蘋果整體營收將再度下滑（反觀華爾街分析師預期蘋果明年營收成長3%）。但好消息是，「股神」巴菲特的波克夏公司將大舉加碼買進蘋果股票，並且把蘋果持股總數提高到將近20億股（目前約9.16億股）。

七、信用問題疑慮成真，銀行業承受巨額貸款損失。商業不動產行情未能復甦，商業不動產泡沫爆裂掀起新一波區域銀行危機，迫使美國聯邦存款保險公司（FDIC）商議數起銀行合併案。2024年，銀行股跌回2023年低點。

八、華爾街「最邪惡的禿鷹」— 私募股權基金 — 因全球經濟減緩和貸款利率重設，「即將被撕裂成碎片」。

九、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）「罹患嚴重上癮症」，而必須長期待在勒戒所，因此被迫暫時放棄對他旗下公司日常營運的掌控權。特斯拉股價因此再度摔回2023年的低點。

十、串流的樂觀美景未能實現，整體潛在市場（TAM）被過度高估、內容成本仍高且獲利難求，拖累華納兄弟探索（Warner Brothers Discovery）與派拉蒙全球（Parmouont Global）遭遇營運上和財務上的難關。在流動性危機下，卡斯預言派拉蒙將賤價售予私募股權公司。迪士尼股價將跌到70幾美元（目前約92美元），「企業狙擊手」裴爾茲（Nelson Peltz）將賠錢大舉拋售持股，由避險基金潘興廣場的艾克曼（Bill Ackman）買下。