俄烏戰爭波及 南韓現代汽車將出售俄羅斯製造廠

南韓現代汽車（Hyundai）將出售旗下位於俄羅斯的製造廠。（路透）

南韓現代汽車（Hyundai）今天表示，將出售旗下位於俄羅斯 的製造廠。自俄烏戰爭開打後，這座工廠從去年3月閒置至今。

法新社報導，現代發布聲明表示，公司今天召開董事會，同意出售現代汽車聖彼得堡廠所有股份給俄羅斯公司Art-Finance。

聲明寫道：「現代目前正與Art-Finance就交易細節做最後磋商。」

俄烏戰爭自去年2月延燒至今，造成許多外國企業撤離俄羅斯，其中包括多家主要汽車製造商。這是由於歐盟、美國及其他國家制裁俄羅斯，使得和莫斯科商業往來越趨困難。

現代位於聖彼得堡的製造廠於2010年啟用，但在俄烏戰爭開打後，由於零件供應遭遇困難，工廠自去年3月暫停運作。

從那時候起，現代汽車在俄羅斯的銷量驟降。根據歐洲商業協會（European Business Association），現代去年整年在當地才賣出約4萬5000輛車，遠低於先前每年平均賣出的20萬輛。

歐洲商業協會指出，今年8月，現代在俄羅斯的月銷量創下新低，僅賣出6輛車。

近數十年來，不少國際汽車製造商紛紛大膽嘗試進駐俄羅斯，盼借助俄國 擴張的經濟來壯大公司版圖，但如今許多這類工廠都被迫關門。

舉例來說，今年稍早德國福斯汽車（Volkswagen）及日本 豐田汽車（Toyota）也都出售在俄羅斯的工廠，退出俄國市場。

其他例子還包括日本汽車大廠日產（Nissan）去年將公司在俄羅斯的資產賣給俄國政府；法國雷諾汽車（Renault）也將其位於俄羅斯的資產以象徵性的1盧布出售給俄羅斯官方。