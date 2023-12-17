住房成本高漲 無家可歸人數暴增

根據最新統計調查，全美無家可歸人數創下新高。（路透）

根據一月進行的年度調查，隨著過去幾年美國的住房變得越來越難負擔，今年無家可歸的人數激增至有史以來最高水平。

美國住房和城市發展部(HUD)發布的年度報告顯示，今年年初，美國無家可歸的人數比前一年增加12%，增加約7萬650 人。

這份被稱為「時間點」的報告著眼於去年一月特定的一個晚上全美居住在避難所、臨時住房和無庇護環境中的人數。報告發現，當晚有超過65萬人無家可歸，這是自2007年開始彙編報告以來最多的一次。

HUD部長福吉發表聲明表示：「無家可歸問題是可以解決的，不應該存在於美國。」「我們已經取得積極進展，但仍有更多工作要做。這些數據凸顯出迫切需要支持行之有效的解決方案和策略，幫助人們快速擺脫無家可歸狀態，並從一開始就有效防止。」

報告發現，全美所有類型家庭的無家可歸現象都在增加，但對有色人種社區的影響卻很大。雖然黑人約占美國人口的13%，但卻占無家可歸者的37%，以及有孩子的家庭成員而無家可歸的人的50%。

2022年至2023年間，亞裔 或亞裔美國人無家可歸比率增幅最大，達40%。另有約3313名亞裔和亞裔美國人無家可歸。

無家可歸者數量增幅最大的是拉丁裔。2023年無家可歸的拉丁美洲人比前一年增加28%，占美國無家可歸者總數的55%，今年新增3萬9106名拉丁裔無家可歸者。

調查也發現，首次無家可歸的人數急劇增加。

根據HUD的報告，在2021年至2022年聯邦財政年度期間，新無家可歸的人數增加25%，而擺脫無家可歸並獲得永久住房的人數增加了8%。

HUD表示，這種成長是多種因素綜合作用的結果。

過去幾年，租金 大幅上漲。Redfin的數據顯示，到今年11月，全美平均租金要價開始有所下降，但仍較2019年11月新冠疫期間房地產繁榮之前的水平高出22%。所有公寓的租金中位數僅較2022年8月創下的2054元歷史高點低4%。

此外，HUD報告發現，2022年疫情保護措施和防止驅逐的計劃的結束，也可能導致也更多人在2023年第一個月無家可歸。

預算和政策優先事項中心住房和收入保障副總裁貝利發表聲明表示：「我們必須解決無家可歸和住房不穩定的主要驅動因素 : 低收入 和租金成本之間的差距。」

她說，「我們從特定人群並幫助他們擺脫無家可歸狀態的方法中學到很多東西。」「現在我們需要吸取這些教訓並擴大範圍，以確保任何需要幫助的人都能得到幫助。」

自HUD統計以來的近一年時間裡，政府採取多項措施，以防止無家可歸並為無家可歸者提供支持。

透過實施住房供應行動計劃，今年將建造的公寓數量將超過有史以來任何一年。HUD於12月中宣布已幫助超過42.4萬個家庭在2023年獲得無家可歸者支持服務、擺脫無家可歸狀態或完全避免無家可歸。退伍軍人管理局也在12月宣布已收容超過3.8萬名無家可歸的退伍軍人。