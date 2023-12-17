債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

上周全球債市大幅上漲，已使投資 人不再認為美國及其他國家的利率將「更高、更久」，債市甚至將聯準會（Fed）釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息 。

Fed上周會議明確指出將不會再度升息，且預測2024年將降息3碼。主席鮑爾強調，政策利率「可能位於，或接近此波緊縮周期的頂峰」。

美國10年期公債殖利率 已降到4%以下，為8月以來低點；對政策最為敏感的2年期殖利率更降到5月來低點。10年期德債殖利率也降到9個月來低點。

上周五利率期貨市場行情顯示，投資人目前預期2024年Fed共將降息6碼，從目前的5.25-5.50%降到3.75-4.00%，最早將於明年3月起降。

摩根大通資產管理部門投資長米契爾表示，「Fed轉向鴿派，對債市傳出全速衝刺的信號」。儘管紐約區聯邦準備銀行總裁威廉斯表示最快3月降息的預期「並不成熟」，但並不足以擋住公債漲勢。

股市投資人也信心大振，標普500指數已連漲7周，直逼歷史高點。

一些專家強調，美國通膨率目前距離2%仍遠，因此Fed不大可能迅速降息。但摩根士丹利債市投資長庫席馬表示，「Fed已將施政焦點從壓通膨轉向保成長」；Fed已經決定對通膨放手，轉而做其他的事。

公司債殖利率也大幅下降。美國銀行（BofA）債券指數顯示，美國垃圾債平均殖利率降到8%以下；垃圾債與公債的殖利率差距也縮小33基點，為3.47個百分點。景順投資機構全球市場策略長胡波表示，「儘管還未見到央行降息，但金融情勢已大幅寬鬆」。