美光本周公布上季財報 預料營收低於自家財測 但前景看俏

美光預定20日公布財報，上季業績恐不如預期。(路透)

記憶體大廠美光（Micron）本周將公布上季財報，受營業支出增加影響，預料將每股虧損1美元，營收將略低於自家財測，但分析師認為，供應情勢改善與價格回升，有助提振美光的全年展望。

美光預定20日美股 盤後公布止於11月底的年度第1季（上季）財報，預估每股虧損將擴大至1美元，營收將比去年同期成長逾9%至為44.9億美元，略低於該公司11月底上調財測後的47億美元。

儘管晶片 需求已成長，但美光經調整後的營業費用也因研發和資產銷售的時機而增加，該公司預計上季營業費用將達到9.9億美元。

不過，在美光上季財報前，瑞士銀行分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）上周調高美光股價的目標價，從76美元調高到90美元，維持給予美光股票的買進評級，原因是預期美光在發布財報之餘，也將因記憶晶片市況好轉，公布「強勁的財測」，預測美光股價2024年將繼續走高。

亞庫瑞指出，本季的動態隨機存取記憶體（DRAM）和NAND快閃記憶體合約價格，預料將比上季調漲逾15%，跡象也顯示明年第1季的價格將再比本季上漲至少10%。

KeyBanc資本公司也認為，在供需情勢改善和價格復甦下，可望提振美光全年度的財務前景。