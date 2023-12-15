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Fed放鴿 連二手勞力士也將受惠

編譯吳孟真／綜合外電
Fed由鷹轉鴿，有望促成二手勞力士等名表價格止跌回升。(路透)
Fed由鷹轉鴿，有望促成二手勞力士等名表價格止跌回升。(路透)

彭博Subdial Watch指數資料顯示，當聯準會（Fed）為緩解通膨壓力而升息時，包含勞力士（Rolex）、百達翡麗 （Patek Philippe）和愛彼 （Audemars Piguet）在內的二手名表價格，即應聲下滑。

但接下來應可期待二手名表市場的跌價壓力減輕，因為Fed已宣布，堪稱本世紀幅度最陡峭的升息循環周期可望結束，而Fed降息後，貸款成本也將減低。

英國二手名表交易平台Subdial共同創辦人戴維斯（Christy Davis）表示，Fed由鷹轉鴿，可望促成二手名表價格止跌回升。他說，2024年利率保持穩定且最終必然下降的「軟著陸」可能性，是對手表市場樂觀的原因。

追蹤二手市場最常交易50款精品手表的彭博Subdial Watch指數，在2022年初站上有紀錄以來高峰，而2023年下跌10%，目前來到兩年多的最低點。

新冠疫情期間，一般消費者手頭現金充裕，紛紛上網搜購豪華名表，導致市場對瑞士頂級二手名表的需求激增。後因借貸成本上升，瘋狂搶購的現象才稍微平息，但也擊退了投機資產的需求。

戴維斯說，Fed在2022年4月至8月強勢升息期間，名表價格下跌的幅度也最大。雖然最搶手的名表款式價格大跌，但包含勞力士Daytona、百達翡麗Nautilus和愛彼皇家橡樹在內的熱門系列款式，在二手市場的交易價格仍然遠高於其零售價。

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