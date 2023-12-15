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鹹魚大翻身 女股神憑選股全壘打 2023績效可望勝富達

編譯湯淑君／綜合外電
方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)
方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

誰能勇奪2023年美國ETF績效王榮銜？目前看來，「女股神」伍德的方舟創新ETF（代碼ARKK）頗有冠軍相，全年績效可能比富達（Fidelity）對手ETF更勝一籌。這兩支ETF今年來都大有斬獲，但有個重大差別：伍德大膽押注加密幣交易所Coinbase Global，富達則退避三舍。

晨星資料顯示，伍德旗下這支管理87億美元資產的旗艦ETF今年來躍漲60%，目前在主動管理型ETF當中排名第五。方舟另外兩支ETF，次世代網路（ARKW）和金融科技創新（ARKF），排名分別高居第一、第二名。富達藍籌成長ETF（FBCG）今年來漲55%，名列第九，落後上述三支方舟ETF。

重押Coinbase、比特幣 歡笑收割

巴隆周刊（Barron's）報導，伍德今年大獲全勝，押寶Coinbase和加密幣是最大的致勝因素。她長期投資 Coinbase，這項投資有如運用槓桿押注比特幣，在2022年比特幣價格大跳水時受傷慘重，但今年卻隨著加密幣行情強彈而歡笑收割。

今年來，Coinbase飆漲295%，漲幅遙遙領先比特幣的155%。美國主管當局可能即將批准比特幣現貨ETF上市，這種預期心理助長買盤，使比特幣最近漲勢欲罷不能，也讓Coinbase受惠良多。

Coinbase是方舟創新ETF最大持股，持股比例約10%。目前持有股數約600萬股，已比今夏時的830萬股減碼。但伍德旗下ETF合計總共持有逾800萬股Coinbase股票，使方舟成為這個加密幣交易所最大的股東。

持有的科技股揮出全壘打

伍德其他重大選股也表現優異，例如Roku今年來漲158%，UiPath漲99%，特斯拉（Tesla）漲101%。不過，伍德之前已大幅減持特斯拉，截至12月13日為止，持股數已從6月的超過350萬股砍到260萬股。

今年投資的股票揮出全壘打，讓伍德揚眉吐氣，從悲慘的2022年鹹魚翻身。去年方舟創新慘跌67%，在中型成長型ETF中敬陪末座。今年，根據晨星的資料，這支ETF一躍而起，躋身績效排名前1%之林，看來即將「從吊車尾變成第一名」。

富達藍籌成長表現也不俗

相形之下，富達藍籌成長基金今年也搭上科技股行情漲潮，前十大持股包括輝達（Nvidia）、臉書母公司Meta Platforms和Uber，年初至今漲幅分別為231%、179%和150%。但根據10月底的持股報告，這支ETF的投資組合顯然不含Coinbase或任何加密幣相關資產。

加密幣看來並不符合這檔富達基金鎖定投資「藍籌成長」的策略，況且堅持投資優質股，包括蘋果、微軟、Google母公司Alphabet等巨型科技股，仍給富達藍籌成長ETF帶來豐厚的投資報酬。

共同基金版的富達藍籌成長基金（FBGRX）過去五年累計報酬率達147%，比股市大盤出色，也擊敗伍德有比特幣加持的ETF。

基金分析公司VettaFi研究主管Todd Rosenbluth說，方舟和富達藍籌ETF「都享有豐收年」，「這些都不是秘櫃式指數（closet index）策略」，而是靠「主動型經理人一流的智慧」致勝。

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