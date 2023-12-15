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監管機構警告 這產業將是金融系統2024年的頭號威脅

編譯易起宇／綜合外電
美國金融穩定監督委員會（FSOC）年度報告指出，商用不動產業將是明年美國的頭號金融系統風險。(美聯社)
美國金融穩定監督委員會（FSOC）年度報告指出，商用不動產業將是明年美國的頭號金融系統風險。(美聯社)

監管機構金融穩定監督委員會（FSOC）警告，商用不動產債權人間的「相互連結」可能引發危機，這個產業將是金融系統2024年的最大威脅。

MarketWatch報導，FSOC於14日發布2023年年度報告，並將商用不動產列為美國經濟的頭號金融風險。

FSOC在報告中表示，很少產業受新冠疫情和後續效應影響的程度，像商用不動產業如此深。通膨、升息和持續的遠距上班制度，對商用不動產造成接連打擊。美國監管機構將持續關注這個產業，因為銀行、保險公司和其他金融機構，普遍持有商用不動產貸款

FSOC指出，今年第2季，美國商用不動產貸款總額將近6兆美元，美國的銀行持有其中半數左右，而且未來幾年將有大量貸款陸續到期。

監管機構擔憂，這可能形成一種惡性循環，辦公室空置率居高不下，導致借款者還不起貸款，進而導致他們降價拋售房產，影響到附近房產的價格。一些商業區的人潮稀疏，也對當地的餐廳和零售據點需求造成衝擊。

由於商用不動產貸款是美國近半銀行最大的貸款類別，且有四分之一銀行的商用不動產貸款與其資本準備金高度相關，所以監管機構也擔心這個產業的麻煩，可能導致銀行對整個經濟體系所有部門的放款減少。

FSOC表示：「商用不動產市場中金融仲介間的相互連結，包括銀行、保險公司、不動產投資信託（REITs）和私人貸款者，可能擴大這個產業的金融壓力。」

貸款 保險 疫情

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