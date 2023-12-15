三巫日到了 5兆美元美股選擇權到期 交易可能爆量

本周五的三巫日恰逢標普500指數和那斯達克100指數的權重調整日，可能造成盤中大幅震盪，數百億份合約和股票換手。（路透）

本周五的「三巫日」（triple witching day，即指數、個股及ETF選擇權同步到期的日子）恰逢史坦普500 指數和那斯達克 100指數的權重調整日，可能造成盤中大幅震盪，數百億份合約和股票換手。

根據Asym500創辦人Rocky Fishman提供的數據，面值5.3兆美元的選擇權今天到期。

許多交易商可能將獲利已豐的看漲押注結算變現，有些可能滾動持倉，迫使造市商繼續進行避險操作。

與此同時，對於追蹤指數的基金，經理人必須在宣布的指數變動生效前完成持股調整。

交易量本周不斷攀升。根據Interactive Brokers首席市場策略師Steve Sosnick，美股 周四成交量為170億股。遠高於周二的106億股。他預計周五多支熱門股的交易量會非常大，其中包括特斯拉。

選擇權市場分析業者Spotgamma創辦人Brent Kochuba表示：「這可能是有史以來最大的選擇權到期日。」

高盛的數據顯示，大量看漲期權買盤已將史坦普500指數期權的看跌-看漲傾斜度推至一年來的最低水平。

根據經營美國最大選擇權交易所的Cboe Global Markets，隨著市場反彈，交易員以創紀錄速度搶購看漲期權合約。與史坦普500指數掛鉤的選擇權周四有480萬份合約易手，刷新先前在11月14日創下的紀錄。

此外，高盛集團的數據顯示，周三美股選擇權看漲期權交易總量超過3000萬份合約，成為今年看漲期權交易最繁忙的日子之一。

讓情況更熱鬧的是，史坦普500指數和那斯達克100指數的季度權重調整將在周五收盤後生效。這本來是例行公事，但因夏季罕見地進行臨時調整、控制那斯達克100指數超大型股的影響後，此次調整備受關注。

史坦普本月稍早宣布調整計畫，包括降低美股七雄裡蘋果和Alphabet的權重、提高亞馬遜權重，以及Uber在內三支股票加入指數，同時剔除另三家公司。

OptionMetrics的分析師Garrett DeSimone提醒投資人，不要過分看重選擇權市場的活動和其他技術因素，因為「歸根結底，總經因素高於一切」。