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蘋果股價創新高 市值今年飆增1兆 明年關注四大重點

編譯簡國帆／即時報導
蘋果公司（Apple）股價13日收盤刷新歷史紀錄。（路透）
蘋果公司（Apple）股價13日收盤刷新歷史紀錄。（路透）

蘋果公司（Apple）股價13日收盤大漲1.7%至197.96美元，刷新歷史紀錄，今年來已累計飆漲52%，市值暴增約1兆美元，達到3.08兆美元。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，蘋果的13日收盤價超越7月31日所締造的196.45美元新高紀錄，基於現在只有五家美國上市企業市值超過1兆美元，蘋果增加的市值金額也令人驚艷。

蘋果上季營收連續第四季下滑，iPhone營收微增3%，Mac和iPad營收都萎縮，但服務事業營收成長16%，抵銷了多數硬體事業的疲軟態勢，蘋果已預估本季營收年比將約略零成長，不如華爾街之前預測的增長5%。

展望2024年，蘋果投資人將聚焦於iPhone需求的成長潛力、服務部門的擴張前景、以及Vision Pro混合實境（MR）頭戴裝置上市，另一變數則是司法部預料將對Google提告。司法部已主張Google每年支付蘋果數十億美元，作為iPhone和Safari瀏覽器的預設搜尋引擎，從而不公平地鎖住主宰地位，若失去Google這筆收入，蘋果必須尋找替代來源。

投資也等待蘋果釐清對生成式人工智慧（AI）的策略。雖然蘋果已表示正在投資AI，但迄今都沒宣布相關產品計畫。

儘管蘋果股票買氣很強，但其實不便宜。蘋果股價以今年度（止於9月底）獲利預估計算的本益比超過29倍，高於微軟、輝達（Nvidia）、Google母公司字母（Alphabet）及臉書母公司，也比大盤標普500指數溢價約50%。

從蘋果執行長庫克2011年8月接掌舵手以來，蘋果股價已漲了17倍。

Google 投資 iPhone

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