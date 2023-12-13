Fed轉鴿為2024年股債狂漲開門？調查顯示漲幅只有這樣

紐約證交所交易員緊盯聯準會主席鮑爾在決策會議後的記者會。（路透）

隨著聯準會（Fed）暗示明年轉向降息 ，投資 人預期美國股、債市將溫和上漲，不過，降息的速度可能不如市場目前預期來得快。

在Fed周三（13日）公布決策後，彭博資訊針對190名受訪者最新的Markets Live Pulse調查顯示，投資人預期標普500指數明年底前上漲至4,835點，這代表比13日收盤的4,707.09點還能上漲大約3%。這也反映投資人懷疑，美股在今年大漲約23%後，還剩下多少上漲空間。

預料債市的漲幅也可能和美股差不多。這份調查對美國10年期公債殖利率 的預估中間值僅下滑至約3.8%，略低於目前的4.018%。

投資人對美國股債市的漲幅預期如此相對溫和，與美國債市在周三聯準會決策出爐後大漲的走勢形成鮮明對比，這也反映投資人仍憂心市場對央行未來寬鬆步調的預期「太超前」，目前交換合約交易人士的定價預期Fed最快明年3月開始降息，年底前降息約140個基點。但根據彭博資訊的調查，五分之一的受訪者認為，目前市場的定價太激進。

市場如今已提高降息預期，此前Fed連續第三度維持利率不變，主席鮑爾指出，隨著通膨愈來愈接近央行目標，決策者的焦點開始轉向何時降息。官員最新利率落點預測點狀圖顯示，不會有進一步的升息，預估明年降息75個基點（3碼）；這有別於9月時預測的2024年只降息50個基點（2碼）。

這些訊息激發美債市場出現3月以來最大漲幅，美股三大指數都上漲超過1%，道瓊指數更創下新高。

PGIM固定收益共同投資長彼特斯表示，「市場當然熱愛這樣的結果」，但他們「已推到了極限，定價已經納入太多好消息」。