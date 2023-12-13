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Fed利率決策／FOMC和鮑爾轉鴿 五大重點一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
道瓊工業指數創下歷史新高，金融市場為FOMC和鮑爾鴿派立場雀躍不已。(路透)
道瓊工業指數創下歷史新高，金融市場為FOMC和鮑爾鴿派立場雀躍不已。(路透)

以下是來自聯邦公開市場委員會（FOMC）決策和聯準會（Fed）主席鮑爾今日記者會的五大重點：

明年預料將降息3碼 出乎經濟專家所料

Fed一連三次會議維持利率不變 ，並首度明確表示急進升息的行動已經結束，其中點狀圖明年會有三次各1碼（0.25個百分點）的降息，出乎經濟專家所料。決策者並預料，利率最終會在2025年底降至3.6％。金融市場為此FOMC的鴿派立場雀躍不已。

聲明加了這詞被視為轉鴿

鮑爾表示，本周委員會開會討論了降息的可能性，但並未排除將視數據需要，仍可能再次升息。儘管如此，聲明中增添轉鴿的味道。FOMC在聲明中說「在確定任何額外的政策緊縮到何種程度才合適時」，官員加了「任何」（any）一詞。

對明年降息3碼尚有分歧

雖然周三一致通過決議，但在FOMC對利率前景的看法中明顯分歧。有八人預料明年各1碼的降息將少於三次，但五人預料會更多。通膨預測較上季下修，鮑爾樂見其成，但警告對抗通膨之爭尚未結束。有些FOMC成員根據本周的通膨數據微調他們的預測。

看好美國經濟實現軟著陸

FOMC看好美國經濟實現軟著陸，而非陷入衰退，預測未來幾年內失業率只會微幅上升。鮑爾表示，勞動市場變得更加平衡，薪資已經降溫，只不過仍略高於2%的水準。鮑爾指出，考量到現有的進展，如今Fed的雙重職責—實現充分就業和物價穩定都很重要。

金融市場一片歡騰 道瓊工業指數創下歷史新高

FOMC和鮑爾偏鴿的論調令市場振奮，市場已反映了3月實施首次降息的可能性。史坦普500指數漲勢擴大到1%。2年期公債殖利率跌了25個基點至4.5%。美元跌到8月來最低。利率交換合約重新定價，達到未來12個月內實現130個基點寬鬆的價位。

鮑爾 降息 殖利率

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