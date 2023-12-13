道指登3萬7000點 收創歷史新高

由於聯準會暗示明年將多次降息，道瓊工業指數躍升至歷史新高，讓那些希望聯準會展開不再激進的貨幣立場、承認通膨放緩趨勢的投資人感到滿意。路透

由於聯準會 暗示明年將多次降息 ，道瓊工業指數躍升至歷史新高，讓那些希望聯準會展開不再激進的貨幣立場、承認通膨放緩趨勢的投資人感到滿意。

道指上漲512.3點或1.4%收3萬7090.24點，盤中觸及3萬7094.85點，首次突破3萬7000點，超過2022年1月創下的歷史新高。史坦普500指數上漲63.39點或1.37%收4707.09點，為2022年1月以來首次突破4700點。那斯克綜合指數上漲200.57點或1.38%至1萬4733.96點。三大主要股指均創52周新高。

聯準會一如預期將基準隔夜借款利率穩定在5.25%至5.5%的區間，但更重要的是，它預計2024年將降息三次，降息幅度超出先前的預期。隨著近期通膨數據的緩和，投資人越來越預期聯準會能夠發出更明確的訊號，明年將開始降息。

聯準會會議聲明承認，過去一年通膨「有所緩解」，正式下修2024年通膨預期，從2.6%調降至2.4%。

Bolvin Wealth Management Group.總裁博爾文表示：「聯準會今天給了市場一份提前的節日禮物，終於首次對通膨做出積極評論。」「看來聯準會正朝著市場的方向發展，而不是市場朝著聯準會的方向發展。聖誕行情可能會繼續。」

隨著聯準會開始採取緊縮政策以抵禦通膨，道指在2022年初從先前的創紀錄水平回落。去年，道指下跌8.8%，是2008年以來的最大年度跌幅。

然而，自第4季初以來，隨著寬鬆政策的希望增強，道指已飆升超過10%。

13日的上漲使道指今年至今的漲幅達到11.9%。大盤指數漲幅更大，史指2023年至今已上漲22.6%。那指今年至今上漲40.8%。

早盤市場獲得更鼓舞人心的通膨數據，11月生產者物價指數(PPI)保持不變。12日公布的消費者物價指數(CPI)顯示，上個月物價年率放緩至3.1%。

聯準會利率預測發布後，作為抵押貸款利率和其他貸款基準的10年期公債殖利率 跌至4.03%，為8月以來的最低水準。

看好聯準會精心策劃所謂的軟著陸，美國商銀和富國銀行分別上漲4.2%和2.78%。家得寶(Home Depot)上漲3.06%，該公司的銷售額可能會因房地產市場的復甦而提振。

瑞銀表示，在經濟成長放緩時期，優質股票和債券的漲幅可能高於平均值。

經濟成長率一直是為2024年做準備的市場參與者擔憂的一個原因。瑞銀(UBS)策略師海菲爾(Mark Haefele)表示，這可能會給美股和外國股市帶來壓力，「雖然預計利率將在2024年下降，從而支撐股票和債券市場，但近期上漲的速度可能會放緩。」並補充說，美股和全球股市可能只有「適度」的上漲空間。

在這種環境下，他推薦優質股票和債券。該公司在固定收益方面最受歡迎，並指出到2024年底，10年期美國公債殖利率應從目前接近4.2%的水平降至3.5%。

盤中所有11個類股均上漲。具體而言，科技類股在盤中創下全新的歷史新高。公用事業股上漲2.5%，帶動股指上漲。另一方面，非必需消費品股下跌0.5%，拖累股市。

公用事業和能源類股距離52周高點均已下跌10%以上。

11個類股中有7個預計今年將實現成長，其中以科技業為首，成長55.4%。公用事業股表現落後，全年下跌8.3%。

聯準會調降明年通膨預期後，小型股上漲。

羅素2000指數上漲3.52%，使該小型股指數在5個交易日來第四次上漲。該指數本周上漲逾3%，自2020年12月24日結束連續8周上漲以來，首次連續第5周上漲。該指數也將實現5年來的第4年上漲，今年至今已上漲11.24%。

與此同時，史坦普小型股600指數上漲4.43%。