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油價大跌近4% 探六個月低點 金價小跌等待Fed決策

編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

國際油價周二（12日）大跌近4%，跌至六個月來的最低水準，因市場擔心供應過剩以及美國經濟數據顯示消費者物價意外上揚；黃金現貨價格12日由紅翻黑、小跌作收，隨著美國11月消費者物價指數意外上揚，交易人士聚焦周三的聯準會決策會議，以尋找貨幣政策的線索。

油價大跌近4%

布蘭特原油2月期貨結算價下跌2.79美元，跌幅3.7%，至每桶73.24美元；西德州原油1月期貨下跌2.71美元，或3.8%，至每桶68.61美元。

美國11月消費者物價指數（CPI）意外上揚，進一步支持聯準會（Fed）明年初不太可能降息的觀點。

Again Capital合夥人John Kilduff說，利率更長時間維持在高檔，可能會減緩經濟成長，並代表石油需求趨軟。

全球石油需求成長預期將在2024年放緩，OPEC和國際能源署（IEA）在放緩程度上存在分歧。OPEC和IEA本周都將更新其預測。

投資人目前正在等待周三聯準會決策結果。市場普遍預期聯準會維持利率不變。

在中東，葉門胡塞武裝表示，他們襲擊了一艘挪威商業油輪，這是他們對以色列轟炸加薩的最新抗議行動，這加劇該地區石油供應中斷的風險。

美國能源資訊局（EIA）周二將2024年布蘭特原油價格預測調降每桶10美元，從上月預測的每桶93美元，調降至每桶83美元。

EIA表示，預期今年美國原油產量將增加每日102萬桶，達到創紀錄的每日1,293萬桶，打破2019年創下的1,230萬桶的紀錄。該機構補充說，2024年產量將增加每日18萬桶，達到1,311萬桶。

金價小跌

現貨黃金價格12日收盤跌0.12%至每英兩1,979.54美元。美國黃金期貨結算價報1,993.20美元，變化不大。

美國11月消費者物價指數（CPI）比去年同期上揚3.1%，符合經濟學家預期，月比上升0.1%，比10月及市場預估的持平略高。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「通膨數據符合預期，但人們確實需要看到強勁的下行，才能鞏固那些降息預期。」

他說：「黃金將在上漲至2,050美元和下跌至1,950美元之間徘徊。疲軟的經濟數據和地緣政治緊張局勢可能會提振金價。」

白銀下跌0.3%，至每英兩22.73美元；白金上漲1.8%，至926.03美元。鈀金攀升2%，至976.22美元。

聯準會 石油 油價

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