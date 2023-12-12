科技7大咖跌為何NDX漲？專家曝內情：七巨頭賣壓才開始

蘋果、亞馬遜、臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet等七大咖股價11日全面下挫，但同一天所屬那斯達克100指數卻收漲，是2012年以來首見的反常現象。(美聯社)

在市場屏息關注12日公布消費者物價指數（CPI）和13日聯準會（Fed）貨幣決策的時刻，股市卻發生一個罕見的現象：今年來率領美股大盤上攻的「七大巨頭」股，11日在大型科技股雲集的那斯達克 100指數（代碼NDX）收漲的情況下，竟然全面收黑。有人樂觀認為，這是市場「廣度」改善的好兆頭。但另有專家指出，這其實並非吉兆，意味七巨頭股賣壓才剛開始。

MarketWatch報導，這「七大巨頭」指的是家喻戶曉的大型科技股，包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、特斯拉 （Tesla）、輝達 （Nvidia）、微軟（Microsoft）、臉書母公司Meta，以及Google母公司Alphabet 。這七大咖股價11日全面下挫，但同一天那斯達克100指數卻收漲，是2012年以來首見的反常現象。

這究竟是什麼情況？Macro Tourist分析師Kevin Muir認為，這顯示「七大巨頭」遭遇的賣壓方興未艾。

指數重平衡 7大咖賣壓方興未艾

Muir解釋，那斯達克上周末宣布，那達達克100指數的「重平衝」進入最後階段，將隨本周五選擇權到期而啟動。他指出，該指數委員會最近已經警告，「七大巨頭」過於集中，並宣布解決此問題的方法。

該指數委員會每季會進行指數「重平衡」，對市值最大成分股的影響力設限。不過，那斯達克今夏已執行一次「特別重平衡」。如今，這七大咖合計市值占那斯達克100指數比重若超過24%，上限就訂在20%；若市值權重逾4.5%的個股合計占指數比重超過48%，上限就訂在40%。

Muir提到，據巴克萊（Barclays）觀察，這次重平衡帶來「一大意外」，就是這些大型股「合計相當於權值降低130億美元」，一反預料中權值可能大幅升高（之前估增170億美元）的預測。

重平衡所需售股金額「大得可怕」

Muir說，巴克萊列出重平衡所需的售股金額「大得可怕」：蘋果需賣出47億美元；微軟，41億美元；亞馬遜，22.6億美元；Alphabet A股，12.2億美元；Alphabet C股，12.9億美元；輝達，17.6億美元；Meta，1.35億美元。特斯拉需買29億美元，但巴克萊指出，原先預估值是買進56.7億美元。

摩根大通計量分析師也提到重平衡，且提出的數據與前文所述大同小異。Muir說，賣出那些股票籌得的資金，如今必須轉而買進那斯達克100指數其餘93支成分股。

所以，追蹤那斯達克100指數的基金，也不得不跟著調整他們的投資組合 — 這正是11日「七大巨頭」股遭到拋售，而那斯達克100指數卻收漲的真正原因。

Muir說：「賣出七大巨頭股、轉而買那斯達克100其餘成分股，導致當天七大咖的相對表現是過去兩年來最差。」

七大巨頭將從絢爛回歸平凡

Muir認為，隨著其他指數委員會在新的一年也跟進降低大咖股權重，「七大巨頭」股賣壓可能才剛開始。他說：「據我猜測，七大巨頭賣壓還沒結束。日後回顧，我們就明白，此刻是他們表現從絢爛回歸平凡的起點。」