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Star Bulk、Eagle Bulk合併 成為全球第4大散裝航運商

編譯劉忠勇／即時報導
Star Bulk Carriers和Eagle Bulk Shipping將結合為全球第四大散裝航運公司。(取材自Star Bulk官網)
Star Bulk Carriers和Eagle Bulk Shipping將結合為全球第四大散裝航運公司。(取材自Star Bulk官網)

兩大散裝航運商Star Bulk Carriers和Eagle Bulk Shipping表示，雙方已同意以股票交易進行合併，結合為全球第四大散裝航運公司。這兩家都在紐約掛牌的海運公司聯姻的目的在吸引法人的投資

這兩家公司周一表示，Star Bulk和 Eagle Bulk的股東將分別擁有合併後實體 71%和29%的股份。交易預計於明年完成，合併後市值約為21億美元。

參與交易的人士表示，這次併購有大股東橡樹資本管理（Oaktree Capital Management）支持，橡樹資本9月為止對這兩家公司持股各約1/4，如今對Star Bulk的持股比率從28%減至約 7%，並將所持Eagle Bulk 28% 股份賣回給該公司。

知情人士告訴華爾街日報，橡樹資本希望在淡出散裝航運投資之際，能布局經過合併的強大標的。

由於航運公司市值往往低於10億美元，不太能吸引共同基金在內的廣大投資人。截至周一，總部位於雅典的Star Bulk的市值約為18.8億美元，Eagle Bulk的市值則約為4.45億美元。

中國大陸今年恢復自澳洲、巴西和印尼等出口國進口鐵礦砂和煤炭後，最大型乾散貨船日租金已從今年初的1萬美元漲到超過4萬美元。

紐約Karatzas Marine Advisors 獨立海事顧問公司的總裁Basil Karatzas 說：「雖然乾散貨市場持續疲弱，但乾散貨輪的價值仍相當硬朗，這有助於促成交易。新公司規模壯大，可降低每艘船的營運支出，在競爭方面更具有優勢，能夠跟中遠海運等大型業者競爭。」

經驗豐富的希臘航運業名人、Star Bulk執行長 Petros Pappas將在合併後的新公司中擔任相同職務，而Star Bulk的董事長Spyros Capralos也將繼續擔任合併後公司的董事長。

投資 租金 澳洲

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