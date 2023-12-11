巴菲特的波克夏再賣HP股票 股權占比降至5%

巴菲特的波克夏公司持續賣出惠普持股。（美聯社）

根據周一的申報文件，「股神」巴菲特 的公司波克夏 又再賣出惠普（HP）持股，連續幾波售股至今，波克夏在HP的股權占比已降至5.2%。惠普股價受此消息影響，周一盤後交易下跌逾1%。

波克夏目前仍持有5,150萬股惠普股票，以周一收盤價30.37美元計算，價值約16億美元。

在周一這次揭露之前，波克夏自9月中到10月初，共有九個交易日分批持續賣出惠普股票，使得波克夏占惠普股權比率降至大約10%。

根據FactSet的資料，惠普的波克夏持股占比雖然大減，但仍是惠普的第三大機構投資 人，排在貝萊德（BlackRock）、先鋒（Vanguard）之後。

惠普上個月發布的本季獲利指引，不如華爾街預期。不過惠普維持全獲利展望不變，因為個人電腦的需求可能還會復甦。

波克夏最初開始買入這家科技硬體公司股票，是在2022年4月，這筆投資一直沒怎麼賺錢，現在公司的股價還在第一次買價之下。今年至今，惠普股價只上漲13%，表現不如那斯達克綜合指數的38%漲幅。

許多關注巴菲特投資動向的人士已經在猜，巴菲特的意向應該是出脫所有的惠普持股。美國財經媒體CNBC指出，93歲的巴菲特傳統上一旦開始出脫持股，就會清空該檔股票的整個投資部位。