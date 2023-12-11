延續12月行情 道指漲157點

投資人試圖延續華爾街年底行情，史坦普500指數攀升。美聯社

投資 人試圖延續華爾街年底行情，史坦普500指數攀升。

史指上漲18.07點或0.39%收4622.44點；那斯達克指數上漲28.51點或 0.2%收1萬4432.49點。道瓊工業指數上漲157.06點或0.43%收 3萬6404.93點。

史指和那指已連續6周上漲。本周投資人關注關鍵通膨數據，這可能會影響市場走勢和聯準會 的利率政策。聯準會12日開始為期2天的會議。

關鍵經濟數據方面，11月消費者物價指數(CPI)將於12日公布，生產者物價指數(PPI)將於13日公布。這兩個即將發布的數據是市場在2023年底保持強勁的最後障礙之一。

E-Trade交易和投資主管拉金(Chris Larkin)表示：「沒有人預計會升息，但高於預期的通膨數據可能會給降息宜早不宜遲的想法潑冷水。」

梅西百貨收到58億元收購要約的消息傳出後，股價上漲19.44%。科技股蘋果和輝達分別下跌1.29%和1.85%，限制了那指漲幅。Meta Platforms下跌2.24%。

預計聯準會將維持聯邦基金利率穩定在5.25-5.5%區間；而主席鮑爾也將在13日的新聞發布會上重申對降低通膨的承諾。聯邦基金期貨定價顯示，聯準會3月降息25個基點的可能性約為40%。

以格薩利亞(Manan Gosalia)為首的摩根史坦利分析師在給客戶的報告中寫道，銀行股雖然便宜，但只要投資人預計2024年不良貸款 損失將激增，銀行股就不太可能上漲。

分析師表示，目前股價已反映出這樣一個假設，即貸款損失準備金將達到「2024年整個類股平均貸款比率的1%，這是科技泡沫期間水平的2倍，是2015-2016年峰值水平的3倍」，也是摩根史坦利自己分析明年的2倍。

警訊正在堆積如山。摩根史坦利旗下銀行的非應計商業房地產貸款第3季比第2季成長40%，今年至今成長約140%。同時，「高收益債券的違約率已經開始上升。鑑於淨沖銷歷來與高收益債券違約同步變化，」這可能會導致商業和工業貸款的淨沖銷「將在未來幾季上升」。

摩根史坦利表示，更令人擔憂的是，2024年寬鬆的貨幣政策也無濟於事，因為在過去的信貸周期中，銀行的淨沖銷「即使在聯準會開始降息後仍持續增加」。對投資人來說，最悲觀的底線是，「當信貸惡化時」，銀行股不會贏得更高的本益比。

投資人在為納稅年度結束時整理帳目時，似乎正在將一些現金轉移到市政債券基金中。

FactSet數據顯示，過去一個月市政債券ETF類別的淨流入量接近30億元。iShares National Muni Bond ETF(MUB)一路領先，流入近10億元，其股價同期也上漲3%以上。

現金可能來自出於稅收目的而出售虧損部位的投資人。

油價幾乎沒有變化，因為投資人在需求疲軟的情況下應對產量成長。

1月西德州中質原油(WTI)合約上漲9分或0.13%收每桶71.32元。2月布蘭特原油合約上漲19分或0.25%收每桶76.03元。

由於美國創紀錄的產量、中國經濟疲軟以及對OPEC+平衡市場的能力缺乏信心，石油期貨已連續7周下跌。

雖然半導體業頂級股票陷入困境，但專注於該類股的基金仍在飆升。

iShares Semiconductor ETF(SOXX)上漲3.41%。VanEck Semiconductor ETF(SMH)上漲2.4%。

即使輝達下跌1.82%，但晶片基金卻上漲。Broadcom和Advanced Micro Devices抵消了輝達的跌幅影響，分別上漲9%和4.26%。

《美國醫學會雜誌》上發表的一項研究結果顯示，禮來公司最近批准的減重藥物Zepbound可以幫助患者大幅減輕體重，但一旦停止治療，體重可能會回升。

雖然該公司之前討論過該試驗的一些關鍵結果，但在該研究的完整結果公布後，禮來公司下跌2.34%。

在該研究中，患者首先接受Zepbound治療36周。在初始階段之後，隨機給一組人服用安慰劑。在研究進行88周時，服用安慰劑的受試者的體重較原先增加了14.8%。