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美擴大管制輝達AI晶片 中國晶片業者乘隙而入

中央社北京/新加坡11日綜合外電報導
中國晶片設計公司積極推銷自家人工智慧晶片，試圖取代輝達地位。(美聯社)
中國晶片設計公司積極推銷自家人工智慧晶片，試圖取代輝達地位。(美聯社)

4名知情人士告訴路透，包括騰訊控股在內的中國晶片設計公司積極推銷自家的人工智慧（AI）晶片是輝達的替代品，希望在美國擴大出口管制之際，讓客戶琵琶別抱。

總部位於加州的輝達（Nvidia）在中國規模70億美元人工智慧晶片市場占有率高達90%。

然而，美國10月擴大戰略科技管制，讓一些像是政府扶植的海光信息技術公司和新創公司天數智芯公司等中國的小蝦米有恃無恐，挑戰輝達這家美國科技巨人。

華為技術公司的昇騰（Ascend）910B晶片在算力方面被認為能媲美輝達的A100，儘管整體效能仍不及。

不過，騰訊和小型AI公司加速推出晶片產品，並擴大進行市場訪問，就是看好美國的禁令雖然只會衝擊高階晶片，但他們還是有辦法能讓輝達的客戶變心。

中國最大社群媒體和遊戲公司騰訊也提供外部客戶雲端服務。騰訊積極推動使用AI推論晶片紫霄的服務。紫霄晶片由騰訊和深度學習新創公司燧原合作開發，號稱效能直逼輝達若干晶片。

消息人士之一表示，騰訊聲稱紫霄v1版本是輝達A10的平價替代版。A10用於影像及語音辨識AI應用。騰訊還積極宣傳即將推出的v2Pro版優化AI訓練，足以取代輝達目前被禁止出口到中國的L40S。

騰訊目前僅在內部使用紫霄晶片，並未直接出售給外部客戶。騰訊透過雲端服務出租算力給客戶，其雲端服務也提供輝達或超微（AMD）晶片的選項。

騰訊表示，公司無意開發目前版本以外的紫霄晶片。

騰訊發言人說：「騰訊設計紫霄以互補我們的雲端產品和解決方案，以符合法規和監管。目前只能透過騰訊的雲端企業服務提供給客戶。」

其他業者則宣傳直接銷售。兩名消息人士表示，騰訊投資、有AI訓練加速晶片Yunsui的燧原，以及生產圖形處理器天垓（Tiangai）的天數智芯也把即將推出的進階產品，宣傳為取代輝達先進晶片A100的替代品。

海光信息正在行銷其最新推出的神算2號（Shensuan No. 2）。神算2號一開始就設計成和輝達的晶片運算平台CUDA相容，意味著輝達的用戶可以轉換至只有些微設計改變的晶片。

上個月雲天勵飛宣布DeepEdge 10晶片，能和輝達的H20匹敵。H20是輝達針對美國最新出口管制，設計出符合規定的晶片。

第4名消息人士表示，雲天勵飛利用輝達目前面臨的處境，提前宣布授權晶片給客戶，即使晶片還未能大量生產。

燧原、天數智芯、海光信息、雲天勵飛未立即回應路透的置評請求。輝達則是婉拒回應。

晶片 輝達 AI

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